Wicemistrz świata podjął decyzję. Spory zawód, trener kadry wszystko wyjaśnił

W styczniu poznamy kolejnego indywidualnego mistrza Australii. Stawka tych zawodów jest podwójna, bo czołówka uzyska możliwość walki w eliminacjach do Grand Prix. Wszystko rozstrzygnie się od 3 do 9 stycznia 2026 roku.

Kurtz odpuszcza starty w mistrzostwach

Na starcie znów jednak zabraknie kilku najlepszych zawodników. Z udziału zrezygnowali nie tylko Jason Doyle i Max Fricke, ale również Brady Kurtz. Ubiegłoroczny zwycięzca postanowił tym razem odpuścić jazdę w swoim kraju. - Można wybaczyć niektórym chłopakom, że nie biorą udziału w tych zawodach. Tak jest już od jakiegoś czasu. W przeszłości Jason Crump, Leigh Adams, Ryan Sullivan i Jason Lyons również nie wracali do Australii na sezon letni - przyznaje Mark Lemon.

Jednym z głównych powodów, dlaczego miejscowi kibice nie obejrzą świeżo upieczonego wicemistrza świata jest wyprowadzka. - Brady właśnie się przeprowadził. Chce spędzać więcej czasu w Wielkiej Brytanii, przygotować się z mechanikami do sezonu europejskiego. Podróżowanie tam i z powrotem po długim sezonie europejskim jest trudnym wyzwaniem. Czasami ważniejsze jest skupienie się na organizacji sezonu w Europie. Niektórzy z najlepszych zawodników również potrzebują przerwy - wyjaśnia trener reprezentacji Australii.

Zdziesiątkowana obsada, "to nadal silna stawka"

Kibice wciąż jednak będą mogli zobaczyć w akcji braci Holderów, Benjamina Cooka, Rohana Tungate'a, Keynana Rew czy Jaimona Lidseya. - To nadal bardzo silna stawka, która daje innym młodym zawodnikom świetną okazję do zdobycia doświadczenia w rywalizacji z najlepszymi. Nadal spodziewam się, że będzie to bardzo zacięta walka - zapowiada Lemon.

Występy w Australii zazwyczaj nie miały większego przełożenia na formę w rozgrywkach europejskich. Wyjątkiem były tylko skrajne postawy. Kiedy starszy z braci Holderów miał fatalne rezultaty w swoim kraju, to najczęściej notował średni bądź słaby sezon w Polsce. Podobnie było z Tungate'em, lecz w tym wypadku chodziło o dobre wyniki. Tungate zawsze po udanej kampanii w Australii notował znakomite wejście w sezonu w polskim klubie.

Brady Kurtz Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Brady Kurtz po zwycięstwie w GP Łotwy Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik i Brady Kurtz Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

