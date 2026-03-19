Ukrainiec przyjechał do Częstochowy i wtedy zadzwonił telefon. Oferta "no limit"

- Początku były trudne, ale widzieliśmy, że Nazar ma potencjał. Dlatego dostał ofertę "no limit". No a teraz będzie jeździł w Grand Prix - mówi nam Piotr Rusiecki, były prezes Unii Leszno, który ściągnął Parnickiego do Polski i jest dumny z tego, że Ukrainiec wystartuje w tym roku w prestiżowym cyklu.

Były prezes Unii Leszno dostał cynk od kibica z Torunia

A jak to się zaczęło? - Historia jest taka, że mam zaprzyjaźnionego kibica w Toruniu. I on mi napisał, że jest fajny zawodnik na Ukrainie. Wysłał mi filmiki. Pamiętam, że wtedy Nazar przyjechał z tatą do Częstochowy na rozmowy. Załatwiłem telefon od Siergieja Gołowni, działacza z Ukrainy. Zadzwoniłem, kiedy czekali na ówczesnego prezesa Włókniarza Michała Świącika. Rzuciłem tylko, dostaniecie mieszkanie i sprzęt, przyjeżdżajcie. Na drugi dzień byli w Lesznie.

Dalej było jeszcze ciekawiej. - To był marzec lub kwiecień, kiedy jeden ze sponsorów wyciągnął z gabloty używany motocykl Grzegorza Zengoty i dał go Nazarowi. Wiadomo, jaki to był sprzęt. Zużyty, nadający się już tylko do pokazywania. A jednak Nazar na tym motocyklu pojechał w zawodach w Rybniku i zdobył 7, albo 8 punktów. Pokonał Iversena i Lidseya.

Piotr Rusiecki o szansach Parnickiego w Grand Prix

Rusiecki potraktował Parnickiego jak rodzinę. Zawodnika mieszka nieopodal rancza należącego do biznesmena. Ten jest jego głównym sponsorem na Grand Prix. - Już jesienią ubiegłego roku liczyłem po cichu na to, że będzie ta dzika karta. Raz ze względu na umiejętności, a dwa, że to Ukraina. Wtedy jej nie dostał, ale nominowali go pierwszym rezerwowym. I teraz, po rezygnacji Taia Woffindena, trafił do cyklu - zauważa Rusiecki.

- I myślę, że on napsuje innym zawodnikom krwi. To może nie będzie jazda na miarę pierwszej szóstki, ale w kilku turniejach pokaże, jakie ma możliwości. Ja się bardzo cieszę z tego, że jego kariera tak fajnie się układa, że jest w Grand Prix. Bodaj 18 lat temu miałem już swojego zawodnika w Grand Prix. Chodzi o Leigh Adamsa, którego karierę wspierałem przez lata. Teraz wracam z Nazarem - cieszy się biznesmen.

Te zdjęcia obiegły całą Polskę

- Nazar ma wielu kibiców, nie tylko w Lesznie. Cała żużlowa Ukraina trzyma za niego kciuki, wielu osób będzie fizycznie na stadionach, żeby go wspierać. Myślę, że jego udział, to jedna z największych ciekawostek tegorocznego cyklu - kwituje Rusiecki.

Nie tak dawno Polskę obiegły zdjęcia Rusieckiego z Parnickim, gdzie ten pierwszy potwierdził, że nadal będzie sponsorem zawodnika i będzie mu pomagał w karierze. W życiu Rusieckiego było trochę zawirowań, musiał zrezygnować z funkcji prezesa Unii, ale Parnickiego nie zostawił.

Piotr Rusiecki, były prezes Fogo Unii Leszno

Nazar Parnicki

