Trzy dni prawdy dla Zmarzlika. Polak nie będzie miał chwili wytchnienia

Szymon Makowski

Bartosz Zmarzlik wywalczył mistrzostwo świata, pokonując Brady'ego Kurtza zaledwie jednym punktem. Wicemistrz szansę na rewanż otrzyma już na początku sezonu. Polak i Australijczyk zmierzą się ze sobą w marcu aż przez trzy kolejne dni. Starcie gigantów rozpocznie się w Gorzowie, następnie przeniesie się na łódzką Moto Arenę, a zakończy w Ostrowie. To będzie prawdziwy sprawdzian tuż przed startem rozgrywek ligowych.

Dwóch żużlowców w strojach sportowych stojących w różnych miejscach, jeden w niebieskim kombinezonie, drugi w czarnym, oddzielonych czerwoną linią pośrodku kadru.
Rywalizacja Bartosza Zmarzlika z Bradym KurtzemPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Niewielu się spodziewało, że Brady Kurtz w debiutanckim sezonie w Grand Prix narzuci tak wysokie tempo Bartoszowi Zmarzlikowi. Australijczyk wygrał pięć rund z rzędu na koniec cyklu, a i tak musiał uznać wyższość reprezentanta Polski.

Trzy dni rywalizacji Zmarzlika z Kurtzem

Rywalizacja Zmarzlika z Kurtzem przejdzie do historii, choć tak naprawdę to może być dopiero jej początek. Australijczyk zbroi się po zęby na nadchodzący sezon, w którym chce wykonać kolejny krok wprzód i zgarnąć złoty medal. Za to Zmarzlik stoi przed ogromną szansą zdobycia siódmego mistrzostwa świata. To pozwoli mu samodzielnie objąć prowadzenie i już teraz stać się najwybitniejszym żużlowcem w historii.

Atmosferę przed tegorocznym sezonem Grand Prix podkręci nam ich marcowe starcie. Przez trzy dni z rzędu od 27 do 29 marca będzie trwał prawdziwy maraton, w którym Kurtz będzie miał okazję dokonać rewanżu na Zmarzliku. Najpierw panowie spotkają się podczas Memoriału Edwarda Jancarza w Gorzowie, następnie w trakcie Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi w Łodzi, by finalnie zwieńczyć weekend w Ostrowie, gdzie odbędzie się Memoriał Rifa Saitgariejewa.

Zmarzlik nie weźmie udziału w Kryterium Asów

Co ciekawe żaden z nich nie weźmie udziału w bydgoskim Kryterium Asów. Szczególnie dziwić może brak Zmarzlika w obsadzie, który regularnie startował w tych zawodach. Tym razem wybrał ostrowski turniej, a pomimo dwóch zawodów w jeden weekend dołożył jeszcze trzecie. Chodzi o zmagania w Gorzowie. Były kapitan Stali nie mógł odmówić macierzystemu klubowi.

Jeśli tylko pogoda pozwoli, to pierwsze tygodnie jazdy zapowiadają się naprawdę ekscytująco. Zanim ruszy PGE Ekstraliga, to Zmarzlik z Kurtzem zmierzą się na dokładkę w turnieju pożegnalnym Grzegorz Walaska. To będzie początek kwietnia na torze w Zielonej Górze. Tak mocnego otwarcia sezonu nie było od lat.

Bartosz Zmarzlik ze swoim teamem
Bartosz Zmarzlik z pucharem za mistrzostwo świata
Bartosz Zmarzlik z pucharem za mistrzostwo świataŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Brady Kurtz w Pradze
Brady Kurtz w PradzePaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
Brady Kurtz
Brady KurtzPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
