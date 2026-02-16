Trzy dni prawdy dla Zmarzlika. Polak nie będzie miał chwili wytchnienia

Niewielu się spodziewało, że Brady Kurtz w debiutanckim sezonie w Grand Prix narzuci tak wysokie tempo Bartoszowi Zmarzlikowi. Australijczyk wygrał pięć rund z rzędu na koniec cyklu, a i tak musiał uznać wyższość reprezentanta Polski.

Trzy dni rywalizacji Zmarzlika z Kurtzem

Rywalizacja Zmarzlika z Kurtzem przejdzie do historii, choć tak naprawdę to może być dopiero jej początek. Australijczyk zbroi się po zęby na nadchodzący sezon, w którym chce wykonać kolejny krok wprzód i zgarnąć złoty medal. Za to Zmarzlik stoi przed ogromną szansą zdobycia siódmego mistrzostwa świata. To pozwoli mu samodzielnie objąć prowadzenie i już teraz stać się najwybitniejszym żużlowcem w historii.

Atmosferę przed tegorocznym sezonem Grand Prix podkręci nam ich marcowe starcie. Przez trzy dni z rzędu od 27 do 29 marca będzie trwał prawdziwy maraton, w którym Kurtz będzie miał okazję dokonać rewanżu na Zmarzliku. Najpierw panowie spotkają się podczas Memoriału Edwarda Jancarza w Gorzowie, następnie w trakcie Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi w Łodzi, by finalnie zwieńczyć weekend w Ostrowie, gdzie odbędzie się Memoriał Rifa Saitgariejewa.

Zmarzlik nie weźmie udziału w Kryterium Asów

Co ciekawe żaden z nich nie weźmie udziału w bydgoskim Kryterium Asów. Szczególnie dziwić może brak Zmarzlika w obsadzie, który regularnie startował w tych zawodach. Tym razem wybrał ostrowski turniej, a pomimo dwóch zawodów w jeden weekend dołożył jeszcze trzecie. Chodzi o zmagania w Gorzowie. Były kapitan Stali nie mógł odmówić macierzystemu klubowi.

Jeśli tylko pogoda pozwoli, to pierwsze tygodnie jazdy zapowiadają się naprawdę ekscytująco. Zanim ruszy PGE Ekstraliga, to Zmarzlik z Kurtzem zmierzą się na dokładkę w turnieju pożegnalnym Grzegorz Walaska. To będzie początek kwietnia na torze w Zielonej Górze. Tak mocnego otwarcia sezonu nie było od lat.

Bartosz Zmarzlik z pucharem za mistrzostwo świata Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Brady Kurtz w Pradze Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Brady Kurtz Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

