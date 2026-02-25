Trzęsienie ziemi w kadrze. Menadżer odchodzi, to koniec legendarnego duetu

Simon Stead i Oliver Allen latami tworzyli zgrany duet. W 2021 i 2024 roku zdobyli z Wielką Brytanią złoty medal i to na własnej ziemi w Manchesterze. To jednak koniec, bo Stead ogłosił właśnie odejście z brytyjskiej kadry.

Menadżer odchodzi z kadry Wielkiej Brytanii. Zdobył worek medali

Brytyjczycy zdobyli w ostatnim czasie także dwa srebrne krążki. Pierwszy w 2022 roku również podczas finału Speedway of Nations, a kolejny rok później w ramach powracającego po latach Drużynowego Pucharu Świata. Ten ponownie wraca w tym sezonie, jednakże już bez udziału Steada.

- Współpraca z moim bliskim przyjacielem "Ollym" i osiąganie tak wielkich sukcesów było pod wieloma względami niezwykle satysfakcjonujące. Podjęcie decyzji o odejściu jest bardzo trudne, ale w tej chwili ważne jest dla mnie, aby spędzać więcej czasu w domu z żoną Amy i synami Chesterem oraz Judem - tłumaczy Stead w komunikacie prasowym.

"To właściwa decyzja dla mojej rodziny i tylko to się liczy"

Poza kwestiami rodzinnymi chodzi również o zobowiązania zawodowe. Stead pełni rolę menadżera Sheffield Tigers oraz ma stałą pracę na pełen etat. - Praca w reprezentacji Wielkiej Brytanii wiąże się głównie z wyjazdami zagranicznymi, co oznacza długie przebywanie z dala od domu. To właściwa decyzja dla mojej rodziny i tylko to się liczy. Zawsze będę wspierał reprezentację Wielkiej Brytanii i "Olly'ego" - podkreśla.

- Czuję ogromną dumę z naszych postępów jako siły, z którą należy się liczyć. Ogromną satysfakcję sprawia mi także obserwowanie, jak Robert (Lambert) i Dan (Bewley) dojrzewają do roli światowej klasy zawodników. Tai (Woffinden) jest nieustanną inspiracją dla całego zespołu. Obserwowaliśmy też pojawienie się takich zawodników jak Tom (Brennan) i wielu innych młodych talentów, którzy są o krok od wielkiej kariery - zaznacza.

W tym roku przed nimi półfinał DPŚ w Landshut, a jeśli go wygrają, to czeka ich wielki finał na PGE Narodowym w Warszawie. Na dzisiaj pewne miejsce mają jedynie Polacy i Australijczycy. - Jestem pewien, że "Olly" będzie kontynuował passę sukcesów, zaczynając od Pucharu Świata w Landshut 1 maja i, miejmy nadzieję, w Warszawie. Na pewno będę kibicował chłopakom z domu - kwituje.

Radość Daniela Bewleya i Roberta Lamberta po mistrzostwie świata w 2024 roku Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Dan Bewley i Robert Lambert. Motory napędowe Wielkiej Brytanii Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

