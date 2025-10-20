Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trener Zmarzlika zabrał głos ws. pracy z reprezentacją Polski. O jedno słowo za dużo

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Od rezygnacji trenera Rafała Dobruckiego z pracy z kadrą minął już tydzień. Żużlowe władze już szukają nowego selekcjonera. Sondowali m.in. Jarosława Hampela. Przede wszystkim mówi się jednak o tym, że Żużlową Reprezentację Polski obejmie Stanisław Chomski, pierwszy trener Bartosza Zmarzlika. Zadzwoniliśmy do Chomskiego i zapytaliśmy o rozmowy z PZM. Padła zaskakująca odpowiedź.

Stanisław Chomski wydaje się być jedynką do przejęcia kadry Polski.
Stanisław Chomski wydaje się być jedynką do przejęcia kadry Polski.Łukasz TrzeszkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Trwają poszukiwania nowego trenera reprezentacji Polski. To był zresztą najbardziej gorący temat ostatniej Gali PGE Ekstraligi, gdzie największym nieobecnym był Rafał Dobrucki, który kilka dni zrezygnował z pracy selekcjonera.

Sondowali Hampela, ale to Chomski wydaje się być jedynką na liście

Na gali dużo mówiło się o tym, kto przejmie schedę. Prezes PZM Michał Sikora przyznał wprost, że zostawia wolną rękę przewodniczącemu GKSŻ Ireneuszowi Igielskiemu. Ten już od kilku dni ma gotową listę z kandydatami na nowego trenera Żużlowej Reprezentacji Polski. Sonduje i rozmowie. Z naszych informacji wynika, że badał możliwość zatrudnienia Jarosława Hampela, ale ten ma już pracę w Orlen Oil Motorze Lublin i nie mógłby się poświęcić kadrze na 100 procent.

W gronie kandydatów przewijają się też takie nazwiska, jak Krzysztof Kasprzak, Piotr Baron czy Robert Kościecha. Dwaj ostatni pracują jednak w klubach, a Kasprzak nie ma tak mocnych notowań, jak Stanisław Chomski. Zresztą wszystkie drogi prowadzą właśnie do niego. 68-latek, to trenerska legenda. To pierwszy szkoleniowiec Bartosza Zmarzlika w seniorskiej karierze. Z kadrą Chomski już pracował i w 2005 roku zdobył z nią złoty medal DPŚ.

Zobacz również:

Anders Thomsen na Gali PGE Ekstraligi mówił o gigantycznym zadłużeniu Stali Gorzów.
PGE Ekstraliga

Gwiazdor Stali Gorzów przerwał milczenie. Nikt nie chciał mu uwierzyć

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Chomski mówi wprost o pracy z kadrą

Czy miał pan telefon dotyczący prowadzenia kadry? - zapytaliśmy Chomskiego. - Nie. Nie było też żadnego sondowania przez osoby pracujący w związku. Jak ktoś mnie pyta, to żartuję sobie, że oceniam swoje szanse na jej przejęcie 50 na 50, ale tak, jak powiedziałem, nie było żadnego kontaktu i żadnej oferty.

Oczywiście zapytaliśmy, co będzie jeśli taka oferta się pojawi. W końcu Chomski w krótkim czasie odrzucił dwie atrakcyjne propozycje, jedną z Betardu Sparty Wrocław, drugą ze Stelmet Falubazu Zielona Góra. - Nie chciałbym mówić, co będzie, jak oferta się pojawi. Kadra to zbyt poważna sprawa, by bawić się w takie spekulacje. Szkoda byłoby teraz powiedzieć o jedno słowo za dużo - mówi nam Chomski, co oznacza jedno - on tej propozycji łatwo nie odrzuci.

Developres Rzeszów - UNI Opole. Skrót meczuPolsat Sport

Finał DPŚ, to największe wyzwanie dla nowego trenera kadry

Największym wyzwaniem dla nowego trenera kadry będzie przyszłoroczny finał DPŚ na PGE Narodowym w Warszawie. Tam nie będzie łatwo o dobry wynik, bo nawet nasz najlepszy zawodnik Bartosz Zmarzlik nie czuje się zbyt pewnie na sztucznym torze.

Przypomnijmy, że kiedy Chomski pracował poprzednio z kadrą, to łączył to z pracą w Stali Gorzów. Jego asystentem był wówczas Jan Chudzikowski. On zajmował się sprawami bieżącymi w reprezentacji. Chomski miał ofertę przedłużenia kontraktu z PZM, ale strony się nie dogadały. Chomski chciał pracować z kadrą na pełny etat lub dalej mieć możliwość współpracy z Chudzikowskim. Żadna z tych opcji nie przeszła.

Trzy sceny ukazujące osobistości związane z żużlem, po lewej sportowiec w kombinezonie wyścigowym, w centrum starszy mężczyzna w czapce z daszkiem i okularach, po prawej sportowiec i osoba w białej koszuli analizują notatki.
Stanisław Chomski to pierwszy trener w poważnej karierze Bartosza Zmarzlika.Łukasz Trzeszczkowski/Paweł WilczyńskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Bartosz Zmarzlik i trener Rafał Dobrucki w trakcie finału DME.
Bartosz Zmarzlik i trener Rafał Dobrucki w trakcie finału DME.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski. Między nimi trener kadry Rafał Dobrucki.
Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski. Między nimi trener kadry Rafał Dobrucki.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja