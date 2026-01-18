Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trener Biało-Czerwonych przekazał wspaniałe wieści. Chodzi o Zmarzlika

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Bartosz Zmarzlik wygrał szóste złoto o 1 punkt, więc jest duża obawa, że w tym roku się nie uda, że tym razem Brady Kurtz pokona Polaka. Selekcjoner Stanisław Chomski widzi zagrożenia, mówi też głośno o błędach, jakie popełnił nasz mistrz w 2025. Dlatego też chce rozmawiać ze Zmarzlikiem na zaplanowanym na początku lutego zgrupowaniu kadry w Hiszpanii. Zada mu jedno pytanie. Od odpowiedzi zależy, czy Chomski będzie ze Zmarzlikiem w parku maszyn, czy będzie mu pomagał.

Zawodnik sportów motorowych w niebieskim kombinezonie oraz czapce z logiem sponsora siedzi skupiony, w tle logo partnerów, natomiast w czerwonym kadrze widoczny starszy mężczyzna w czerwonej sportowej kurtce z polskim godłem, również w czapce i okularach.
Stanisław Chomski ma wiadomość i pytanie do Bartosza Zmarzlika. Od tego wszystko zależy.East News/polskizuzel.plEast News

W Grand Prix dawno nie było tak fantastycznej rywalizacji o złoto, jak ta w sezonie 2025. Kibice już zatem ostrzą sobie zęby na kolejny odcinek rywalizacji Bartosza Zmarzlika z Bradym Kurtzem. Zdaniem wielu tym razem to Australijczyk może być górą. Głos ws. zabrał selekcjoner Stanisław Chomski. Zwrócił uwagę na kilka interesujących kwestii.

Wszyscy martwią się o Zmarzlika. Co na to Chomski?

Po pierwsze Chomski uważa, że choć pięć wygranych rund GP z rzędu przez Kurtza robi wrażenie, to jednak powtórzenie tego w 2026 nie będzie łatwe. Wszyscy martwią się, że tym razem Zmarzlikowi nie uda się odeprzeć ataków Kurtza, a może być tak, że Australijczyk nie zdoła powtórzyć drugiego tak dobrego sezonu. - Wystarczy spojrzeć, co stało się ze Zmarzlikiem rok po tym, jak zdobył brąz. To samo stało się z Lambertem po srebrnym medalu w 2024 - zauważa Chomski.

- Po tak świetnym sezonie poziom ciśnienia pod kaskiem Kurtza będzie większy. Oczekiwania kibiców i jego samego też będą większe. To wszystko może go paraliżować. Niewykluczone, że wszystko potoczy się tak, że Kurtz szybko pożałuje przegranego sezonu 2025. Być może, dlatego że za późno uwierzył w to, że może zostać mistrzem - ocenia selekcjoner.

Zmarzlik popełniał błędy. Chomski wylicza

Nas oczywiście bardziej interesuje Zmarzlik i to, żeby nie powtórzyły się błędy z ubiegłego roku. A trochę ich było. Z jednej strony mieliśmy bowiem fenomenalnego, wręcz fantastycznego Zmarzlika w fazie zasadniczej. Tam jeździł jak natchniony. W finałach tracił jednak na wartości. - Bartek nie raz w finale przedobrzył. Chodzi zwłaszcza o wybór pól startowych. Nie pomagało mu to, że do finału zwykle uzyskiwał bezpośredni awans, że tracił kontakt z torem. Nie wiem też, czy zdawał sobie sprawę, że finał, to inna bajka, bo obok stoi trzech takich jak on i każdy chce wygrać. On na to trzech na jednego często nie był odpowiednio przygotowany - przekonuje Chomski.

I tu pojawia się problem, bo dotąd selekcjoner przekonywał, że on nie będzie jeździł na Grand Prix i nie będzie pomagał polskim zawodnikom. - Jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Wiele wyjaśni się na zgrupowaniu w Hiszpanii, które mamy na początku lutego. Tam porozmawiam z zawodnikami. Muszę wiedzieć, jak oni to widzą, muszę wsłuchać się w ich głos - opowiada trener.

"Szkoda pieniędzy". Chomski o Grand Prix i Zmarzliku

- Jeździć po to, żeby odcinać kupony? Szkoda pieniędzy - rzuca selekcjoner, dając do zrozumienia, że temat jego obecności na GP nie jest zamknięty. Niewykluczone, że ostatecznie pójdzie w ślady swojego poprzednika Rafała Dobruckiego. Ten był na każdej rundzie i reprezentanci Polski zawsze mogli przyjść do niego po radę. Korzystali z tego zarówno Zmarzlik, jak i Kubera.

W Hiszpanii Zmarzlik będzie więc musiał odpowiedzieć Chomskiemu na pytanie, czy potrzebuje jego pomocy i obecności w parku maszyn. Jeśli tak, to Chomski będzie jeździł na kolejne rundy i doradzał. - Sercem jest za Polakami, zwłaszcza za Bartkiem, ale to oni muszą się określić i powiedzieć, czego chcą - kwituje Chomski.

Bartosz Zmarzlik po odpadnięciu po rundzie zasadniczej w Cardiff.
Bartosz Zmarzlik po odpadnięciu po rundzie zasadniczej w Cardiff.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
Brady Kurtz napędził stracha Bartoszowi Zmarzlikowi. Walka o złoto w GP 2025 była zacięta.
Brady Kurtz napędził stracha Bartoszowi Zmarzlikowi. Walka o złoto w GP 2025 była zacięta.Paweł Wilczyński/Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Dwóch mężczyzn ubranych w czerwone dresy z emblematem Polski w otoczeniu z elementami sponsorów i logotypami na tle mediowym, jeden trzyma mikrofon, drugi stoi obok, obaj w skupieniu.
Trener i kierownik kadry. Stanisław Chomski i Dariusz Cieślak.polskizuzel.plmateriały prasowe

