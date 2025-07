Topnieje przewaga polskiego mistrza świata. Horror w Malilli, Kurtz wygrywa ze Zmarzlikiem

Bradu Kurtz zwyciężą Grand Prix Szwecji w Malilli, a Bartosz Zmarzlik przyjechał za jego plecami. Podium uzupełnił Daniel Bewley. To był kolejny odcinek walki Bartosza Zmarzlika z Bradym Kurtzem o indywidualne mistrzostwo świata, który trzymał w napięciu do ostatniego wyścigu. Przewaga naszego mistrza świata w klasyfikacji generalnej zmniejszyła się do 9 punktów. Mimo to wciąż Zmarzlik jest głównym kandydatem do złota.