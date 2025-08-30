To może kosztować go mistrzostwo świata. Problemy Brady'ego Kurtza. Zmarzlik tylko na to czeka
Brady Kurtz w takiej sytuacji jeszcze się nie znajdował. Na dwie rundy przed końcem cyklu Grand Prix Australijczyk goni Bartosza Zmarzlika i ma realne szanse na mistrzostwo świata. Teraz jednak zaczną się schody związane z presją, oczekiwaniami i... wściekłością Polaka. Z obozu Zmarzlika słychać głosy o wielkiej motywacji i przygotowaniach. - To typ killera. Bartek nie odpuści - przekonuje nas jego klubowy menedżer z Lublina Jacek Ziółkowski.
Sobotnie Grand Prix we Wrocławiu to zawody, których w walce o mistrzostwo świata już dawno nie było. W poprzednich latach Bartosz Zmarzlik bez większych problemów zapewniał sobie tytuł. W tym roku musi o niego drżeć do końca. Na dwie rundy przed końcem ma tylko dwa punkty przewagi nad Brady Kurtzem, a rywalizacja przenosi się teraz na domowy tor Australijczyka.
Menedżer Zmarzlika wskazał swój typ na Grand Prix we Wrocławiu
Wiele osób ze środowiska przewiduje szturm na pozycję lidera przez Kurtza. W końcu miejscowy tor zna na wylot dzięki startom w Sparcie Wrocław. Innego zdania jest Jacek Ziółkowski, menedżer Motoru Lublin, który całą sprawę widzi nieco inaczej.
- Bartek we Wrocławiu czuje się bardzo dobrze. Widać to po występach na torze Sparty w trakcie jego jazdy dla Motoru Lublin, ale przecież podobnie było za czasów startów Zmarzlika jeszcze w Stali Gorzów. Ten obiekt zna więc doskonale - zaznacza.
- Poza tym trudno cokolwiek przewidywać. Wszyscy mówili, że w Gorzowie to na pewno wygra Bartek, a zwyciężył Kurtz. W Manchesterze, na torze dobrze znanym Australijczykowi, też miał wygrać, a role się odwróciły i triumfował Zmarzlik. To są żużlowcy takiej klasy, że o wyniku zdecyduje dyspozycja dnia, może łut szczęścia. Zresztą może być też tak, że tę dwójkę pogodzi ktoś inny - dodaje menedżer Motoru.
Teraz zaczną się schody dla Kurtza
Australijczyk chyba po raz pierwszy czuje realnie na własnej skórze, że tytuł mistrza świata jest w jego zasięgu ręki. Z taką presją i oczekiwaniami jeszcze w swojej karierze się nie mierzył. To uczucie zna doskonale Zmarzlik, który od kilku dni pieczołowicie przygotowuje się do tego turnieju.
- Bartek to jest typ killera. On chce wygrać każdy wyścig niezależnie, czy jest to mecz ligowy, czy runda Grand Prix. Chyba najlepszym przykładem jest finałowy bieg z finału IMP w Częstochowie, gdzie medale już były rozdane, a on i tak gryzł tor, byle tylko wygrać. Tylko tacy zawodnicy są mistrzami. A we Wrocławiu marzy mi się, żeby wygrał Bartek. Uważam, że jest na to duża szansa - zakończył z optymizmem Jacek Ziółkowski.