To dlatego Zmarzlik tracił w finałach. Trener kadry mówi wprost. "Wyjątkowo mu to zaszkodziło"

Wielu kibiców zastanawia się, czy w 2026 roku Zmarzlik powinien obawiać się rozpędzonego Australijczyka. Teoretycznie z reguły pierwszy debiutancki sezon powinien być na przetarcie, a każde kolejne winny być lepsze. Gdyby tak było, to Kurtz stałby się prawdziwą maszyną. Selekcjoner uspokaja, ale zwraca uwagę na psychologię.

"Ciśnienie pod kaskiem"

Zdaniem selekcjonera, Zmarzlik nie musi się bać, ale dla Kurtza nadchodzący sezon będzie testem dojrzałości. Bycie faworytem to zupełnie co innego niż atak z tylnego siedzenia.

- Ten poziom ciśnienia pod jego kaskiem może być ciut większy niż przed rokiem. Oczekiwania kibiców względem niego są większe. (...) Może przegrał [złoto], bo za późno uwierzył w to, że może zostać mistrzem - analizuje Chomski w rozmowie z polskizuzel.pl. Zaznacza jednak, że świetna końcówka sezonu może Australijczyka "utwierdzić w tym, że dojrzał", ale też... sparaliżować.

Diagnoza błędów Zmarzlika: "Przedobrzył"

Najciekawsza część wywiadu dotyczy jednak samego Mistrza Świata. Dlaczego Zmarzlik w finałach rund Grand Prix często tracił impet? Chomski wskazuje na paradoks bezpośredniego awansu. Długa przerwa przed finałem (brak jazdy w barażu) utrudniała czytanie toru.

- Bartek parę razy przedobrzył w finale. Zwłaszcza jak chodzi o wybór pól - mówi wprost Chomski. - Ta duża przerwa w startach powodowała, że trudniej było ocenić i wybrać, co może działać.

Dodatkowo, w finale Zmarzlik mierzył się z koalicją rywali. - Miał przeciwko sobie trzech podobnych mu rywali, którzy chcieli z nim wygrać. To było trzech na jednego. (...) Bartkowi wyjątkowo to zaszkodziło i odebrało mu trochę punktów - tłumaczy trener.

Tajemnica zapłonu i rola selekcjonera

Chomski odniósł się też do problemów ze startami Polaka. Jego zdaniem nie zawsze chodziło o refleks, ale o "dojazd do pierwszego łuku". Co ciekawe, Zmarzlik szukał przewagi w technologii, testując nowe rozwiązania podczas finału SoN. Być może to przyniesienie pozytywne skutki, w postaci lepszego dopasowania na kluczowe biegi.

- Chodziło o układ zapłonowy. Kurtz też korzysta z tych rozwiązań - zdradza Chomski, ujawniając, że obaj rywale korzystają z podobnych nowinek.

Czy Stanisław Chomski będzie osobiście doradzał Zmarzlikowi podczas turniejów Grand Prix w 2026 roku? Gdyby tak było, to pomoc otrzymaliby także Patryk Dudek z Kacprem Woryną, którzy również wystąpią w Grand Prix. Decyzja zapadnie na zgrupowaniu kadry. Selekcjoner stawia jednak sprawę jasno, musi być potrzebny. - Jeździć po to, żeby odcinać kupony, to szkoda pieniędzy - kończy w swoim stylu.

Stanisław Chomski to pierwszy trener w poważnej karierze Bartosza Zmarzlika. Łukasz Trzeszczkowski/Paweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik po odpadnięciu po rundzie zasadniczej w Cardiff. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Trwa bitwa technologiczna. Zmarzlik musi gonić Kurtza, jeśli chce w przyszłości ciągle wygrywać Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

