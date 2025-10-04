Ten błąd kosztował Polskę medal. Wielki talent wściekły po zawodach

To był festiwal błędów nie tylko ze strony reprezentantów Polski, ale przede wszystkim sędziego zawodów. Aleksander Latosiński znów dał się poznać z powodu złych decyzji, które wypaczyły wynik zawodów.

Tak Polska straciła medal mistrzostw świata

Wszystko zaczęło się od szóstego wyścigu, kiedy najpierw niesłusznie wykluczono Mikkela Andersena. Wszyscy zdążyli już o tym zapomnieć, bo kolejne decyzje były jeszcze bardziej absurdalne. Do powtórki tego biegu nie podjechał żaden z zawodników w wyznaczonym czasie 60 sekund. Mimo to arbiter dopuścił ich do wyścigu.

Latosiński wykluczył za to Antoniego Kawczyńskiego w 12. biegu, kiedy ten wiercił się jeszcze na polu startowym, choć czas na przygotowanie się do startu upłynął. Przez to Polacy nie zdobyli medalu. Jak się później okazało, w parkingu panowały dwie wersje, lecz ta druga była najbardziej rzetelna. - Słyszałem dwie wersje. Pierwsza jest taka, że nie zgłoszono zmiany, a druga, że odsunąłem się od taśmy po upływie czasu przeznaczonego na przygotowanie do startu - mówi nam Kawczyński.

Porażka Polaków w Toruniu, "nie dostaliśmy bury"

- Szkopuł w tym, że wcześniej trzech innych zawodników się spóźniło na start i mogli wystartować. Proszę zapytać sędziego o co tam chodziło. Jestem rozczarowany, ale jestem też tylko zawodnikiem, nie mogę w to wnikać - tłumaczy 17-latek.

Wielu kibiców nie rozumiało decyzji trenera Dobruckiego, który pominął Kevina Małkiewicza czy Kacpra Manię, delegując do jazdy właśnie Kawczyńskiego. Wskazywali na to, że gdyby nie był zawodnikiem miejscowego klubu, w życiu nie doczekałby się nominacji. - Czuję się świetnie, bo mogłem wystąpić w tak ważnej imprezie z orzełkiem na piersi. To duża duma. Czułem przed zawodami ekscytację. Szkoda, że ten medal uciekł nam sprzed nosa, bo powinniśmy go zdobyć - podkreśla.

Trener kadry był jednak na pozór spokojny i choć jego podopieczni zepsuli ten wieczór, nie zdobywając żadnego medalu, ten przemilczał temat i skupił się na kolejnej misji, którą jest złoto w seniorskiej obsadzie dzień później. - Trener na nas nie krzyczał, nie dostaliśmy bury po zawodach, bo moim zdaniem nie było za co jej dostać - kończy.

