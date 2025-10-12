Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak potraktowali mistrza Europy. Zaskakujące słowa polskiego trenera

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

- Może jeszcze weźmiemy Grega Hancocka - ironizuje Mikkel Michelsen komentując nominacje do dzikich kart na Grand Prix 2026. Tajemnicą poliszynela jest, że Duńczyk miał dostać jedną z nich, ale po zmianie promotora został skreślony. W Apatorze Toruń, klubie Michelsena, wiedzą, o co poszło i dlaczego Mayfield Sports Events skreśliło mistrza Europy. Mamy też zaskakujący komentarz trenera Piotra Barona.

Mikkel Michelsen skreślony z Grand Prix 2026. Zaskakujący komentarz trenera Apatora Toruń.
Mikkel Michelsen skreślony z Grand Prix 2026. Zaskakujący komentarz trenera Apatora Toruń.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Mikkel Michelsen położył pieczęć na złocie Apatora Toruń w PGE Ekstralidze. To jego postawa w finałowym spotkaniu przesądziła w znaczniej mierze o zdetronizowaniu Orlen Oil Motoru Lublin przez toruńskie "Anioły".

Michelsen podpadł. Miał dostać dziką kartę, ale nominację wycofano

Jeśli do tego dodamy, że zajął 9. miejsce w rankingu średnich, że lepszą średnią biegopunktową niż w tym roku miał tylko raz, to aż dziw bierze, że Mayfield Sports Events, promotor Grand Prix, nie dał mu dzikiej karty. A wręczył ją Taiowi Woffindendowi, który ostatni mecz jechał 28 czerwca 2024, czyli półtora roku temu, bo od pół roku leczy kontuzję. Zresztą Jason Doyle i Max Fricke, którzy dostali dzikie karty, też byli w tym roku gorsi od Michelsena.

A najlepsze jest to, że mistrz Europy miał dostać kartę. Od dwóch osób w Apatorze Toruń słyszymy, że Marcin Momot, menedżer i mechanik zawodnika mówił im o tym jeszcze wtedy, gdy promotorem cyklu było Warner Bros Discovery. Po przejęciu GP przez Mayfield Sport Events Michelsen został jednak skreślony. W Apatorze mówią nam, że Michelsen podpadł, bo nie chciał jechać w GP Challenge. I za to podpadł i dostał bana na dziką kartę.

Zobacz również:

Piotr Paluch zostawi syna Oskara Paluch i znów będzie trenerem Stali Gorzów?
PGE Ekstraliga

Co za doniesienia ws. Stali Gorzów. Zostawi syna i ruszy klubowi na ratunek

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Trener Apatora komentuje brak dzikiej karty dla Michelsena

Piotr Baron, trener Apatora, cieszy się z takiego obrotu sprawy. - Patrząc przez pryzmat ligi i drużyny, którą prowadzę, to jest to dobra wiadomość. Wiadomo, że jak zawodnicy jadą dzień przed ligą w Grand Prix, to człowiek się denerwuje. Tu będzie jedno zmartwienie mniej. Myślę, że jemu też to pomoże w tym, żeby jeździć na wyższym poziomie. Będzie miał więcej czasu na odpoczynek i przemyślenia dotyczące sprzętu - komentuje Baron.

Trudno się dziwić radości Baron, ale dla samego Michelsena, to jest policzek. - Czuję lekki zawód, ale w porządku. Może w przyszłym sezonie warto by dać dziką kartę Gregowi Hancockowi albo innym byłym zawodnikom - ironizuje Michelsen w rozmowie z pobandzie.com.pl.

Sośnica Gliwice - TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Michelsen kpi z promotora cyklu Grand Prix

Przywołanie Hancocka, który zakończył karierę w 2019, to szpilka wbita promotorowi za dziką kartę dla Woffindena. W sumie to nawet nie wiadomo, czy Anglik w przyszłym roku da radę wrócić na tor, a Michelsen ewidentnie złapał wiatr w żagle. - To działanie ma szkodę biznesu. Totalna porażka - napisał nam krótko działacz Apatora Adam Krużyński, gdy zapytaliśmy, co sądzi o braku dzikiej karty dla Michelsena.

W Grand Prix źle się dzieje od dłuższego czasu. W ostatnich latach przy nominacjach do dzikich kart obowiązywał klucz geograficzny. Na siłę wręczano je zawodnikom z Niemiec i Czech, licząc na to, że to zwiększy zainteresowanie kibiców w obu krajach. Trudno powiedzieć, o co chodzi teraz, bo wyeliminowanie mocnego Michelsena kosztem zawodnika, który nie jeździł od półtora roku, to dramat.

Zawodnik żużlowy w stroju sportowym prowadzi rozmowę z innym uczestnikiem wydarzenia podczas konferencji prasowej lub wywiadu, w tle widoczne są banery sponsorów i logotypy związane z PGE Ekstraligą.
Niezadowolony Mikkel Michelsen.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Tai Woffinden kilka tygodni po kontuzji pojawił się na Stadionie Olimpijskim, na meczu Sparty Wrocław.
Tai WoffindenŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik żużlowy w kasku i kombinezonie drużynowym stoi z boku, a na pierwszym planie znajduje się nierozpoznawalny mężczyzna w okularach i czapce, lekko rozmazany.
Trener Piotr Baron. W tle Emil SajfutdinowTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja