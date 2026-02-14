Szykują wielki rewanż na Polakach. Mogą zepsuć wielkie święto

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Końcówka sierpnia zapowiada się niezwykle gorąco, a PGE Narodowy w Warszawie może zapłonąć od sportowych emocji. Po trzech latach przerwy powraca Drużynowy Puchar Świata. Reprezentacja Wielkiej Brytanii, wciąż mająca w pamięci bolesną porażkę z Wrocławia, otwarcie zapowiada walkę o złoto. Menedżer "Lwów" już teraz rozpoczął psychologiczną grę z biało-czerwonymi.

Dwóch żużlowców w kombinezonach z motywem flagi Wielkiej Brytanii na motocyklach ściga się po torze, wykonując gesty w stronę siebie w sportowej atmosferze.
Dan Bewley i Robert Lambert. Motory napędowe Wielkiej BrytaniiTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

W 2023 roku we Wrocławiu Polacy wyrwali Brytyjczykom złoto z rąk, wygrywając o zaledwie dwa punkty. Tamten finał przeszedł do historii jako jeden z najbardziej dramatycznych, wszystko rozegrało się w ostatnim biegu, kiedy Maciej Janowski wyrwał marzenia. Teraz wyspiarze pragną słodkiej zemsty na polskiej ziemi.

    Uśmiech losu i "spacer" do finału?

    Zanim jednak dojdzie do wielkiego starcia w Warszawie, Brytyjczycy muszą przebrnąć przez majowy półfinał w niemieckim Landshut. Losowanie było dla nich wyjątkowo łaskawe, gdyż uniknęli potęg takich jak Szwecja czy Dania, trafiając na Niemców, Czechów i Ukraińców.

    Menedżer Oliver Allen nie kryje satysfakcji, nie tylko ze względów sportowych, ale i organizacyjnych.

    - Kiedy wyniki zostały ogłoszone, przede wszystkim ucieszyłem się, że będziemy w Niemczech. Logistycznie jest to o wiele łatwiejsze dla wszystkich - przyznał w rozmowie z fimspeedway.com, podkreślając ułatwienia dla zawodników startujących w Grand Prix.

    Zasłona dymna i groźna broń

    Awans "Lwów" wydaje się formalnością, a ich wzrok już teraz skierowany jest na PGE Narodowy. Kadra oparta na takich gwiazdach jak Robert Lambert, Dan Bewley, doświadczony Tai Woffinden czy robiący ogromne postępy Tom Brennan, to gotowy przepis na medale.

    Mimo potężnej siły rażenia, Oliver Allen sprytnie zrzuca z siebie presję, stosując klasyczną zasłonę dymną. - Jeśli awansujemy, nie będziemy faworytami w finale, co jest w porządku zarówno dla mnie, jak i dla zawodników - twierdzi menedżer.

    Szybko jednak dodaje zdanie, które powinno być dla Polaków ostrzeżeniem. - Dobrze radzimy sobie na zamkniętych torach - mówi wprost. Czy specyficzny, sztuczny tor na zadaszonym PGE Narodowym rzeczywiście stanie się sprzymierzeńcem Brytyjczyków w drodze po rewanż? Zapowiada się niesamowita bitwa o miano najlepszej żużlowej nacji globu.

    Robert Lambert i Daniel Bewley świętują wygrają reprezentacji Anglii w Speedway of Nations 2024.
    Robert Lambert i Daniel Bewley świętują wygrają reprezentacji Anglii w Speedway of Nations 2024.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Daniel Bewley
    Daniel BewleyŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Dwóch żużlowców w białych strojach sportowych, ubrani w czarne czapki, stoją obok siebie na stadionie, na ich kombinezonach widoczne są logotypy sponsorów, jeden z nich patrzy w stronę obiektywu.
    Bartosz Zmarzlik i Patryk DudekTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
