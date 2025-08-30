Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczere słowa Zmarzlika. Przez to przegrał finał, o wszystkim powiedział

Mateusz Wróblewski

To był koncert Bartosza Zmarzlika podczas Grand Prix Polski we Wrocławiu. Zmarzlik z kompletem punktów zakończył rundę zasadniczą i był pewniakiem do zwycięstwa w finale. Tam lepszy okazał się jednak Brady Kurtz, który dzięki zwycięstwu utrzymał się w grze o złoty medal Speedway Grand Prix. - Może gdybym lepiej pojechał pierwszy łuk, to inaczej by się potoczył finał - rozmyślał po zawodach Bartosz Zmarzlik.

Paweł Zmarzlik w dyskusji z Bartoszem Zmarzlikiem
Paweł Zmarzlik w dyskusji z Bartoszem ZmarzlikiemPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik był nieuchwytny podczas Speedway Grand Prix Polski we Wrocławiu. Reprezentant Polski po raz pierwszy w karierze zakończył rundę zasadniczą z kompletem punktów. Finał nie potoczył się po jego myśli. Jednocześnie drugą lokatę Zmarzlik brałby w ciemno przed zawodami.

- Nie wiem, czy czuję niedosyt. Drugie miejsce brałbym w ciemno przed turniejem. Było wiele zagadek, a wszystko dobrze działało w sprzęcie. Miałem i dobre starty, i świetną prędkość. Finał to jest loteria i z polami, i z rozegraniem wyścigu. Byłem naprawdę szybki, ale się nie udało. Przez całe zawody praktycznie nic w sprzęcie nie ruszaliśmy - mówi Zmarzlik.

- Wyjechałem ze startu, a odsypana nawierzchnia była daleko. Zanim poradziłem sobie z Jackiem Holderem i Danem Bewley'em, Brady Kurtz zdążył odjechać. Byłem blisko. Może gdybym lepiej pojechał pierwszy łuk… Taką podjąłem decyzję i bym jej nie zmienił - dodaje analizując na gorąco wyścig finałowy.

Żużel. Brady Kurtz wyrównał rekord Rickardssona

Brady Kurtz wygrał czwartą rundę Grand Prix pod rząd. Wcześniej dokonał tego tylko Tony Rickardsson w 2005 roku. - Brady jedzie mega dobry sezon i należy mu tego pogratulować. Rzucił mi bardzo wymagające wyzwanie w tym roku - komentuje Zmarzlik.

- Oczywiście, że chciałbym zdominować cykl. Każdy chce wygrywać i ciężko nad tym pracuję. Chcę przynosić sporo radości kibicom. Wygrałem 29 rund GP, zajęło to trochę czasu, ale nadal jestem i głodny i młody - mówi Bartosz Zmarzlik odnosząc się do potencjalnej dominacji cyklu.

Żużel. Brady Kurtz spadł Zmarzlikowi z nieba. Dzięki niemu Polak jedzie o niebo lepiej

W zeszłym sezonie Bartosz Zmarzlik został indywidualnym mistrzem świata, ale w trakcie roku męczył się, miał problemy ze sprzętem. Tegoroczna kapitalna dyspozycja Kurtza spadła Zmarzlikowi z nieba, bo dzięki Australijczykowi Polak musi szukać najlepszej wersji siebie, zarówno pod względem formy fizycznej, jak i nowinek sprzętowych.

- Czuję się mega dobrze w tym roku. Dużo lepiej, niż w zeszłym sezonie czy przed dwoma laty. Chodzi o wszystko, prędkość, wyjścia ze startu, podejście do zawodów. To wszystko się układa. Nie wiem, czy w formie z zeszłego roku wygrałbym z tegorocznym Brady Kurtzem, możemy gdybać. Na pewno czuję się lepiej niż w zeszłym sezonie - odpowiada Bartosz Zmarzlik.

Żużel. Presja przed Grand Prix Danii w Vojens. Zmarzlik ma trzy punkty przewagi

Mistrzostwo świata rozstrzygnie się w Vojens. Bartosz Zmarzlik ma tylko trzy punkty przewagi nad Bradym Kurtzem. Pomimo tego nasz mistrz nie odczuwa żadnej presji.

- Może to wydawać się dziwne, ale pomimo faktu, że przed nami ostatnia runda i wszystko się rozstrzygnie, podchodzę do zawodów tak samo, jak do każdych innych. Na pewno czuję coś innego, niż przed swoim pierwszym tytułem mistrza świata. Po prostu będziemy się ścigać w Danii - mówi Zmarzlik.

- Lepiej, że mam trzy przewagi, niż trzy straty. Jedziemy do Vojens walczyć. Jeżdżąc o mistrzostwo świata nie można podchodzić do tego na zasadzie "pasuje mi tor albo nie pasuje". Trzeba na każde warunki przygotowywać się najlepiej, jak się tylko potrafi. Wygrywałem w Vojens. O wszystkim zadecyduje dyspozycja dnia, a także prawidłowe myślenie, dobry dobór silników na dany dzień. Wszędzie można wygrać - mówi kapitan reprezentacji Polski.

