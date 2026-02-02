Śmiali się, że mają w składzie dziewczynę. Niemcy uciszyli faworytów

Niemiecki żużel w PGE Ekstralidze to rzadkość. W ciągu dwóch dekad oglądaliśmy zaledwie trzech reprezentantów tego kraju. W sezonie 2026 do tego grona dołączy Norick Bloedorn. 21-latek to jednak nie tylko wielki talent, ale i twardy charakter, co udowodnił rok temu na Motoarenie.

Uczta mistrzów i stolik w kącie

Bloedorn w rozmowie ze "Speedway Star" wrócił wspomnieniami do Torunia, gdzie Niemcy sensacyjnie zdobyli złoto MŚ Juniorów. Okazuje się, że przed zawodami atmosfera w hotelu była... specyficzna.

- Mieszkaliśmy w tym samym hotelu co reprezentacja Danii. Wieczorem przed zawodami Duńczycy zorganizowali wielką kolację, a przy stole siedzieli tacy mistrzowie jak Nicki Pedersen czy Hans Andersen - wspomina żużlowiec.

Podczas gdy Duńczycy biesiadowali jak królowie, Niemcy czuli się jak ubodzy krewni. - My z kolei mieliśmy malutki stolik w kącie. Ja siedziałem z moim tatą, a Mario przy innym stoliku, bo nie udało nam się inaczej pomieścić - relacjonuje.

"Drwiono z nas". Zemsta była słodka

To jednak nie wszystko. Niemiecka kadra była obiektem żartów ze względu na swój egzotyczny skład (mieli zawodnika z Seszeli i kobietę - Hannah Grunwald).

- Przez kilka dni trochę z nas drwiono, bo mieliśmy zawodnika z Seszeli i dziewczynę w drużynie - przyznaje szczerze Bloedorn.

Finał historii jest jednak najlepszy. To wyśmiewana drużyna z "dziewczyną w składzie" stanęła na najwyższym stopniu podium, pokonując Polaków i Duńczyków. - Koniec końców to my cieszyliśmy się z wygranej - podsumowuje z satysfakcją nowy nabytek "Aniołów". To doskonała lekcja, która pokazuje, że w sporcie liczy się pokora i trzeba liczyć się z każdym.

Gorzka prawda o niemieckim żużlu

Mimo tego sukcesu, Bloedorn twardo stąpa po ziemi i punktuje problemy w swojej ojczyźnie. Jego zdaniem talentów jest mało, bo system nie działa.

- Głównym problemem w Niemczech jest federacja, ponieważ nie pomaga ona żużlowcom w wystarczającym stopniu - ocenia krytycznie. Bloedorn zauważa, że liga niemiecka opiera się na obcokrajowcach, a rodzimi zawodnicy są pozostawieni sami sobie. On sam wybrał inną drogę i teraz spróbuje podbić najlepszą ligę świata w barwach Torunia.

Norick Bloedorn podczas SoN2 w Toruniu Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Norick Bloedorn cieszy się ze złota w SON2. TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Hannah Grunwald. Jeszcze wtedy nie wiedziała, że wyjedzie z Torunia ze złotym medalem Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

