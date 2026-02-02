Śmiali się, że mają w składzie dziewczynę. Niemcy uciszyli faworytów
To historia jak z filmu. Byli kopciuszkiem, z którego śmiano się w hotelowym lobby. Mieli przeciwko sobie potęgi światowego żużla, czyli Polskę i Danię naszpikowaną gwiazdami. A jednak to oni, skazywani na pożarcie Niemcy sięgnęli po złoto. Norick Bloedorn, nowy zawodnik klubu z Torunia, opowiedział o kulisach sensacyjnego triumfu w Speedway of Nations U21 i gorzkiej lekcji, jaką dał pewnym siebie rywalom.
Niemiecki żużel w PGE Ekstralidze to rzadkość. W ciągu dwóch dekad oglądaliśmy zaledwie trzech reprezentantów tego kraju. W sezonie 2026 do tego grona dołączy Norick Bloedorn. 21-latek to jednak nie tylko wielki talent, ale i twardy charakter, co udowodnił rok temu na Motoarenie.
Uczta mistrzów i stolik w kącie
Bloedorn w rozmowie ze "Speedway Star" wrócił wspomnieniami do Torunia, gdzie Niemcy sensacyjnie zdobyli złoto MŚ Juniorów. Okazuje się, że przed zawodami atmosfera w hotelu była... specyficzna.
- Mieszkaliśmy w tym samym hotelu co reprezentacja Danii. Wieczorem przed zawodami Duńczycy zorganizowali wielką kolację, a przy stole siedzieli tacy mistrzowie jak Nicki Pedersen czy Hans Andersen - wspomina żużlowiec.
Podczas gdy Duńczycy biesiadowali jak królowie, Niemcy czuli się jak ubodzy krewni. - My z kolei mieliśmy malutki stolik w kącie. Ja siedziałem z moim tatą, a Mario przy innym stoliku, bo nie udało nam się inaczej pomieścić - relacjonuje.
"Drwiono z nas". Zemsta była słodka
To jednak nie wszystko. Niemiecka kadra była obiektem żartów ze względu na swój egzotyczny skład (mieli zawodnika z Seszeli i kobietę - Hannah Grunwald).
- Przez kilka dni trochę z nas drwiono, bo mieliśmy zawodnika z Seszeli i dziewczynę w drużynie - przyznaje szczerze Bloedorn.
Finał historii jest jednak najlepszy. To wyśmiewana drużyna z "dziewczyną w składzie" stanęła na najwyższym stopniu podium, pokonując Polaków i Duńczyków. - Koniec końców to my cieszyliśmy się z wygranej - podsumowuje z satysfakcją nowy nabytek "Aniołów". To doskonała lekcja, która pokazuje, że w sporcie liczy się pokora i trzeba liczyć się z każdym.
Gorzka prawda o niemieckim żużlu
Mimo tego sukcesu, Bloedorn twardo stąpa po ziemi i punktuje problemy w swojej ojczyźnie. Jego zdaniem talentów jest mało, bo system nie działa.
- Głównym problemem w Niemczech jest federacja, ponieważ nie pomaga ona żużlowcom w wystarczającym stopniu - ocenia krytycznie. Bloedorn zauważa, że liga niemiecka opiera się na obcokrajowcach, a rodzimi zawodnicy są pozostawieni sami sobie. On sam wybrał inną drogę i teraz spróbuje podbić najlepszą ligę świata w barwach Torunia.