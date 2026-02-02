Partner merytoryczny: Eleven Sports

Śmiali się, że mają w składzie dziewczynę. Niemcy uciszyli faworytów

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

To historia jak z filmu. Byli kopciuszkiem, z którego śmiano się w hotelowym lobby. Mieli przeciwko sobie potęgi światowego żużla, czyli Polskę i Danię naszpikowaną gwiazdami. A jednak to oni, skazywani na pożarcie Niemcy sięgnęli po złoto. Norick Bloedorn, nowy zawodnik klubu z Torunia, opowiedział o kulisach sensacyjnego triumfu w Speedway of Nations U21 i gorzkiej lekcji, jaką dał pewnym siebie rywalom.

Młoda kobieta w sportowym kombinezonie i ochraniaczu, ubrana w barwy Niemiec, stoi na tle metalowego ogrodzenia. Kombinezon ozdobiony logotypami sponsorów.
Na zdjęciu - Hannah Grunwald. Rywale śmieli się, że reprezentacja Niemiec ma dziewczynę w składzie. 18-latka potem mogła cieszyć się ze złotaTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Niemiecki żużel w PGE Ekstralidze to rzadkość. W ciągu dwóch dekad oglądaliśmy zaledwie trzech reprezentantów tego kraju. W sezonie 2026 do tego grona dołączy Norick Bloedorn. 21-latek to jednak nie tylko wielki talent, ale i twardy charakter, co udowodnił rok temu na Motoarenie.

Zobacz również:

Jonas Knudsen w barwach Falubazu.
PGE Ekstraliga

Miał zniknąć z radarów, a został liderem. Falubaz dał mu lekcję życia

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    Uczta mistrzów i stolik w kącie

    Bloedorn w rozmowie ze "Speedway Star" wrócił wspomnieniami do Torunia, gdzie Niemcy sensacyjnie zdobyli złoto MŚ Juniorów. Okazuje się, że przed zawodami atmosfera w hotelu była... specyficzna.

    - Mieszkaliśmy w tym samym hotelu co reprezentacja Danii. Wieczorem przed zawodami Duńczycy zorganizowali wielką kolację, a przy stole siedzieli tacy mistrzowie jak Nicki Pedersen czy Hans Andersen - wspomina żużlowiec.

    Podczas gdy Duńczycy biesiadowali jak królowie, Niemcy czuli się jak ubodzy krewni. - My z kolei mieliśmy malutki stolik w kącie. Ja siedziałem z moim tatą, a Mario przy innym stoliku, bo nie udało nam się inaczej pomieścić - relacjonuje.

    "Drwiono z nas". Zemsta była słodka

    To jednak nie wszystko. Niemiecka kadra była obiektem żartów ze względu na swój egzotyczny skład (mieli zawodnika z Seszeli i kobietę - Hannah Grunwald).

    - Przez kilka dni trochę z nas drwiono, bo mieliśmy zawodnika z Seszeli i dziewczynę w drużynie - przyznaje szczerze Bloedorn.

    Finał historii jest jednak najlepszy. To wyśmiewana drużyna z "dziewczyną w składzie" stanęła na najwyższym stopniu podium, pokonując Polaków i Duńczyków. - Koniec końców to my cieszyliśmy się z wygranej - podsumowuje z satysfakcją nowy nabytek "Aniołów". To doskonała lekcja, która pokazuje, że w sporcie liczy się pokora i trzeba liczyć się z każdym.

    Gorzka prawda o niemieckim żużlu

    Mimo tego sukcesu, Bloedorn twardo stąpa po ziemi i punktuje problemy w swojej ojczyźnie. Jego zdaniem talentów jest mało, bo system nie działa.

    - Głównym problemem w Niemczech jest federacja, ponieważ nie pomaga ona żużlowcom w wystarczającym stopniu - ocenia krytycznie. Bloedorn zauważa, że liga niemiecka opiera się na obcokrajowcach, a rodzimi zawodnicy są pozostawieni sami sobie. On sam wybrał inną drogę i teraz spróbuje podbić najlepszą ligę świata w barwach Torunia.

    Zawodnik żużlowy w pełnym kombinezonie i kasku po zakończonym wyścigu, na pierwszym planie, z widocznym zmęczeniem na twarzy; w tle inny zawodnik w stroju sportowym oraz rozmyte postacie.
    Norick Bloedorn podczas SoN2 w ToruniuTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Zawodnik żużlowy w pełnym stroju i kasku gestykuluje szeroko rozłożonymi rękami po wyścigu na stadionie, w tle widoczni inni członkowie ekipy oraz trybuny z kibicami.
    Norick Bloedorn cieszy się ze złota w SON2.TRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Zawodniczka w stroju żużlowym siedzi w strefie serwisowej, na jej kombinezonie widoczne są barwy narodowe Niemiec oraz logotypy sponsorów.
    Hannah Grunwald. Jeszcze wtedy nie wiedziała, że wyjedzie z Torunia ze złotym medalemTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    DJB: Kto ma największe szanse na triumf w Lidze Europy? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja