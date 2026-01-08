Dariusz Ostafiński, Interia: Kto wygra w tym roku Grand Prix? Bartosz Zmarzlik marzy o siódmym złocie, ale to szóste zrodziło się w bólach. Od połowy cyklu, to Brady Kurtz był dominatorem, a Zmarzlik ograniczył się do minimalizowania strat.

Marek Cieślak, były selekcjoner reprezentacji Polski: Dlatego powiem, że Bartek będzie miał w tym roku jeszcze trudniej. Kurtz dojrzał do wyniku, pięć wygranych rund z rzędu, to nie przypadek. Powiem coś jeszcze. Jakby nie ten urwany łańcuch w motorze Kurtza w rundzie w Pradze, to tego szóstego złota też by jeszcze nie było.

Marek Cieślak wskazał podium Grand Prix

Coś czuję, że nie chce pan przyznać, że stawia na Kurtza?

- To nie tak. Po prostu uważam, że jest trzech zawodników, którzy w 2026 podzielą między siebie medale. Kolejności nie odgadnę, bo to loteria. Dla siebie zachowam, co podpowiada mi rozum. Mogę natomiast powiedzieć, że sercem jestem za Zmarzlikiem i życzę mu, żeby siódmy raz został mistrzem świata. Bartek musi jednak mieć się na baczności. Musi uważać, bo Kurtz, ale też młody Jack Holder, mogą mu spłatać figla. Dla mnie to jest ta trójka, co stanie na podium.

To, co musi zrobić Zmarzlik, żeby to siódme złoto zgarnąć. Z jakimi problemami musi się uporać?

- Bartek nie ma problemów. Choć w zasadzie to ma jeden. Ten problem nazywa się Kurtz. W krótkim czasie Kurtz stał się zawodnikiem tak dobrym, że stać go na złoto. Przyznam, że z podziwem patrzyłem na to, co wyprawia w drugiej części cyklu.

Marek Cieślak nie wierzy Bartoszowi Zmarzlikowi

Dlaczego?

- Pokazał niesamowitą odporność psychiczną. Powtarzali mu, że nie da rady, że zaraz pęknie, a on cisnął i z każdym turniejem był coraz bliżej Zmarzlika. I właśnie dlatego jest taki groźny. Już posmakował wielkiego żużla w Grand Prix. I można być pewnym, że w tym roku zrobi wszystko, żeby wygrać. Bartek jest według mnie najlepszym żużlowcem na świecie, ale to niestety nie przesądza o jego wygranej w 2026. Uważam, że wszystko może się zdarzyć.

Co takiego ma w sobie Kurtz?

- Ma swoje atuty. Potrafi się przyczepić do toru, jadąc po dużej, potrafi prostym motocyklem wjechać, czy nagle zmienić tor. A na szerokiej to jest ogień. Bartek jest bardziej wszechstronny, ale to, co ma Kurtz wystarczy mu do nawiązania walki o złoto. Dla żużla to dobrze, że po kilku latach trafił się zawodnik, który potrafi Bartkowi napędzić stracha.

Pytałem kiedyś Zmarzlika, jak na niego działało to, że oberwał pięć razy z rzędu. Pytałem, jak mocno siedzi mu to w głowie. Zbył to milczeniem.

- Też pytałem. Powiedział, że wszystko jest pod kontrolą. Jednak, jak lubię Bartka, tak nie wierzę. To jest typ zwycięzcy, więc dla niego nie jest obojętne, że rywal jest lepszy i szybszy.

Dudek namiesza. Jest jeden warunek

Medale rozdaliśmy, ale mamy jeszcze trzech innych Polaków w Grand Prix. Choćby Dudka, który już kiedyś zdobył srebro.

- I teraz też powinien dołożyć swoje trzy grosze. Powinien być groźny. Jego stać na wynik, ale jest jeden warunek.

Jaki?

- Chodzi o te wszystkie tunerskie sprawy. Wiemy, że to właśnie panowie robiący silniki rozdają karty. Pytanie, kto będzie miał najmocniejszą. Rok temu Dudek wygrał ligę z Apatorem, został mistrzem Polski i Europy, ale miał silniki Hollowaya. Nie wiem, co Holloway zrobi teraz. W 2025 stawiał mocno na Kurtza. Widać, że te wszystkie nowe wynalazki testował w jego silnikach. Wiadomo, że innym robił dobrze, ale to Kurtz mógł liczyć na coś ekstra. Dotąd Dudek nie był zagrożeniem dla Kurtza w Grand Prix. Pytanie, co awans Polaka do Grand Prix zmieni? Czy zostanie z Hollowayem i jakie silniki dostanie?

Pojawiają się takie informacje, że Dudek musi wybrać. Holloway chce być na wyłączność.

- Też tak słyszałem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie Dudek będzie w tym roku bardzo ważnym zawodnikiem w cyklu. Moim zdaniem może przesądzić swoją jazdą o tym, kto zostanie mistrzem. To jest ktoś, kogo stać na odbieranie punktów tym najlepszym. Fajnie, jak pomoże Zmarzlikowi.

Cieślak mówi o największym problemie Woryny

Zostali nam jeszcze Dominik Kubera i Kacper Woryna. Tu chyba wielkich oczekiwań nie ma?

- Kubera musi mi udowodnić, że jest wart Grand Prix. Dla mnie to duży znak zapytania. W 2025 wyleciał z cyklu i wrócił w Challenge'u. Nie dał podstaw, by twierdzić, że będzie lepiej, ale zobaczymy. Z kolei Woryna to żółtodziób. Zobaczymy, jak się zaaklimatyzuje. To bardzo dobry zawodnik, ale nerwus. Ten temperament mu przeszkadza.

Jak spytaliśmy go, jakie zmiany szykuje na Grand Prix, to powiedział nam, że postawi w boksie kubeł zimnej wody.

- To jest pozytyw. Przynajmniej wie, gdzie leży problem.

