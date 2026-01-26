Skandaliczna decyzja władz żużla. Nowy regulamin uderzy nie tylko w kieszeń Zmarzlika

W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do zmian w regulaminie Grand Prix - sprinty, kwalifikacje, baraże. Tym razem jednak "rewolucja" dotknęła najważniejszego aspektu dla zawodników, czyli portfeli żużlowców. W ostatnich latach szalała inflacja, co spowodowało wzrost kosztów tuningu sprzętu, organizatorzy jednak zdecydowali się na ruch w przeciwną stronę, zamiast podwyżek, będą cięcia.

Drastyczne cięcia. Tyle kasy stracą najlepsi

Liczby są bezlitosne i pokazują skalę "oszczędności", jakie wprowadzono kosztem gladiatorów czarnego sportu.

Grand Prix (SGP): Pula nagród na rundę spadła ze 125 000 euro (około 525 tysięcy złotych) do 90 325 euro (około 380 tysięcy złotych) . To obniżka o blisko 27,7%. Drużynowy Puchar Świata (SWC) - Tu cięcia są jeszcze bardziej bolesne. Pula skurczyła się z 250 000 euro (około 1,05 mln złotych) do zaledwie 150 000 euro (około 600 tysięcy złotych). To spadek o gigantyczne 40%!

Dla mistrza świata, Bartosza Zmarzlika, oznacza to, że obrona tytułu będzie znacznie mniej opłacalna niż w poprzednich latach. Decyzja ta budzi kontrowersje, zwłaszcza że wydatki na logistykę i silniki wciąż szybują w górę. Niektórzy zawodnicy w środowisku mówią wprost, że muszą dokładać do cyklu.

Powrót do przeszłości. Obowiązkowe plastrony

Na osłodę (lub jako dodatkowy obowiązek) wraca element, który kojarzy się z historią dyscypliny. W sezonie 2026 w cyklu Grand Prix znów zobaczymy plastrony. Kibice żałowali, że usunięto klasyczny element stroju, więc zdecydowano się na powrót do przeszłości.

Teraz organizatorzy wracają do tradycyjnych numerów startowych zakładanych na kombinezon, co zmienia nieco estetykę zawodów, ale z pewnością nie zrekompensuje zawodnikom finansowych strat. To na pewno ucieszy oko kibiców, bo pomoże zidentyfikować zawodników, ale nie uzdrowi stanu portfela żużlowców, dla których jeszcze większym źródłem zarobku będą polskie rozgrywki ligowe.

Smutek Bartosza Zmarzlika. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Medaliści Grand Prix 2024. Robert Lambert, Bartosz Zmarzlik, Fredrik Lindgren. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Brady Kurtz przed finałem SON. TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

DJB: Dylemat w bramce reprezentacji: Grabara czy Skorupski na baraże? POLSAT BOX GO