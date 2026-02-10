Selekcjoner reprezentacji już się z tym nie kryje. Zmarzlik był pod lupą

Bartosz Zmarzlik ogłoszony nowym kapitanem Żużlowej Reprezentacji Polski. Wybór wydawał się oczywisty, ale selekcjoner budował napięcie przed nominacją, a po jej ogłoszeniu dorzucił trzy grosze, odsłaniając kulisy najważniejszej decyzji u progu sezonu.

Zmarzlik pod lupą Chomskiego. To musiał wiedzieć

- Wszystko, co zrobiliśmy w tej sprawie, miało sens. Zbudowaliśmy napięcie, bo chciałem zobaczyć, jak ten kandydat jest odbierany, jaka jest jego pozycja w grupie. Stworzyliśmy pewne warunki i na końcu, gdy ogłaszałem Zmarzlika, to miałem pewność, że to jest wybór zgodny z odczuciami ogółu. Zawodnicy przyjęli wybór z aplauzem - mówi Chomski w rozmowie z polskizuzel.pl.

Dalej jest jeszcze ciekawiej, bo jak się okazuje, Chomski wybrał też rezerwowego kapitana. - Został nim Przemysław Pawlicki. Jest też kapitan tej grupy młodszych zawodników, został nim Wiktor Przyjemski. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie los, więc ten drugi kapitan musi być - komentuje selekcjoner.

Taka jest pozycja Zmarzlika w stadzie, ale Chomski pokazał jedno

Można by zaryzykować, że pozycja Zmarzlika w stadzie, jakim jest reprezentacja, jest bardzo mocna, ale Chomski popracował na to, żeby dowartościować innych. Doświadczony trener doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że samym Zmarzlikiem nie wygra najważniejszych zawodów tego sezonu. Do tego potrzebuje innych. Pawlickiego i Przyjemskiego dowartościował wyborem, ale innym też nie szczędził ciepłych słów.

Piotr Pawlickiego pochwalił za brylowanie na kolarskich trasach, Bartłomieja Kowalskiego i Mateusza Cierniaka za to, że okazali się pomostem do kadry dla najmłodszych zawodników, a Kacpra Worynę i Patryka Dudka za to, że choć nie lubią treningu na rowerach, to byli przygotowani i dostosowali się do grupy. - Zawodnicy mają coraz większą świadomość i zdają sobie sprawę, że kadra to nie jest konieczność, ale zaszczyt i sposób na podnoszenie swojej wartości na tle innych zawodników - zauważył Chomski.

Ciekawa dyskusja na temat Grand Prix. Chomski zdecydował

Warto dodać, że w Hiszpanii doszło też do ciekawej dyskusji na temat Grand Prix. Wcześniej Chomski poddawał w wątpliwość sens swoich wyjazdów na poszczególne rundy. Okazuje się jednak, że będzie go można zobaczyć w parku maszyn na inaugurację w Landshut. - Są oczekiwania, żeby ktoś ze sztabu reprezentacji pojawiał się na poszczególnych rundach. Ja będę na tych pierwszych i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało - przyznaje selekcjoner.

Na koniec zostawiliśmy najważniejsze. Chomski w Hiszpanii dostał odpowiedź na wiele kadrowych pytań. Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że w głowie ma już jakiś zarys kadry na DPŚ. - Są niby oczywiste wybory, ale to jest życie. Wszystko może się wywrócić do góry nogami. Ja wierzę w to, że skład wykrystalizuje się z tej grupy, która była w Hiszpanii, ale powiedziałem też, że oni muszą teraz potwierdzić na torze to, że na to powołanie zasługują - kwituje Chomski.

Bartosz Zmarzlik nowym kapitanem kadry. Trener Chomski zdecydował. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Przemysław Pawlicki Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Przyjemski Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

