Selekcjoner ogłasza. Jedna ważna zmiana w kadrze. I ostrzeżenie dla zawodników

Od 2 do 7 lutego potrwa zgrupowanie Żużlowej Reprezentacji Polski, które rozpocznie przygotowania do tegorocznego finału DPŚ na PGE Narodowym. Trener Stanisław Chomski powołał 14 zawodników na czele z Bartoszem Zmarzlikiem i Patrykiem Dudkiem. Są też jednak kadrowe niespodzianki.

Chomski ogłasza. Ważna zmiana w sztabie szkoleniowym kadry

Tą największą jest nowa osoba w sztabie szkoleniowym. - Zostaje dotychczasowa ekipa z trenerem przygotowania fizycznego Mariuszem Cieślińskim i fizjoterapeutą Piotrem Lutowskim, ale dochodzi też kolejny fizjoterapeuta Jerzy Buczak, z którym już kiedyś pracowałem w kadrze i w której on przez lata funkcjonował. Buczak będzie fizjoterapeutą seniorów, Lutowski juniorów. Oczywiście będzie też z nami kierownik kadry Dariusz Cieślak - wyjaśnia Chomski na oficjalnej stronie kadry.

Buczak w kadrze to wynalazek Chomskiego. Panowie współpracowali, kiedy Chomski prowadził reprezentację dwie dekady temu. Potem Chomski odszedł, a Buczak został w sztabie jego następcy Marka Cieślaka. Buczak to bardzo znana postać w świecie sportu. Przez lata był też związany z kadrą szczypiornistów, gdy ta osiągała największe sukcesy. W przypadku tego powrotu trudno mówić o zaskoczeniu. W zasadzie to można było przewidzieć. Chomski nie zrobił rewolucji, ale chciał mieć jednego swojego człowieka w sztabie.

Kolejna ucieczka z kadry. Chomski ostrzega

Wróćmy jednak do tego, co najważniejsze, czyli celu lutowego zgrupowania kadry. A chodzi o to, żeby w dobrym stylu rozpocząć przygotowania do finału DPŚ. To nie jest takie oczywiste. Wszyscy pamiętamy rok 2025 i Maltę, gdzie było dobrze, dopóki Maciej Janowski nie zdecydował się na samowolne opuszczenie zgrupowania. Od tego momentu nikt już nie dyskutował o tematach sportowych, wygraniu SON, tylko o Janowskim, a ówczesny selekcjoner Rafał Dobrucki zbierał cięgi za skreślenie zawodnika z kadry.

Chomski zdecydowanie chce uniknąć powtórki. Dlatego rozmawiał z każdym z zawodników, żeby potem nie było takich niespodzianek, jak ta ubiegłoroczna. - Pewne rzeczy są dla mnie oczywiste. Mogę powiedzieć, że w tej kwestii rozumiemy się z zawodnikami bez słów. Każdy z wyprzedzeniem poznał termin zgrupowania. Nikt nie zgłaszał zastrzeżeń. Czymś innym są oczywiście sytuacje awaryjne, ale teraz o nich nie rozmawiamy - komentuje opiekun Biało-Czerwonych.

Chomski zapowiada rozmowy z zawodnikami

Nowy selekcjoner już zresztą zadbał o to, żeby kadrowicze poznali kalendarz wszelkich działań związanych z reprezentacją, żeby mogli zaplanować udział w tych najważniejszych. I chodzi nie tylko o zawody, ale i też imprezy marketingowe. Chomski chce pomóc to poukładać, żeby uniknąć choćby najmniejszych konfliktów. Nie chce, by cokolwiek zakłóciło przygotowania do DPŚ.

Warto dodać, że w trakcie zgrupowania zawodników czeka jeszcze seria rozmów z trenerem. To też będzie istotna część planu przygotowań. - Będzie dużo rozmów o tym, co możemy zrobić, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Wymiana poglądów, spostrzeżeń i uwag będzie najważniejsza. Mam parę pomysłów, które chcę przedstawić zawodnikom. Chcę też jednak ich wysłuchać. Dowiedzieć się, czego oni by chcieli, a wtedy to zorganizujemy. Chcemy znaleźć złoty środek, żeby te przygotowania były jak najbardziej wartościowe i niczego nikomu nie zaburzyły - kończy trener.

Stanisław Chomski trenerem Żużlowej Reprezentacji Polski. I jego dwie największe gwiazdy: Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek. Łukasz Trzeszczkowski/Paweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Trener reprezentacji Polski ostrzega przed DPŚ. Można się tylko domyślać, że chodzi mu m.in. o Bartosza Zmarzlika. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

PGE Narodowy przed Grand Prix w Warszawie Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski