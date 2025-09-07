Sekret Zmarzlika wyszedł na jaw. Mistrz powiedział o tym głośno
Bartosz Zmarzlik mknie po szósty tytuł indywidualnego mistrza świata. Jeśli tak się stanie, to Polak wyrówna rekord Ivana Maugera i Tony'ego Rickardssona. W tym roku Zmarzlik musi mieć się na baczności. Po piętach wciąż depcze mu Brady Kurtz. - Zmarzlik ma niesamowitą przewagę mentalną. Wypracował strach u swoich rywali - zauważa Greg Hancock, 4-krotny mistrz świata, na łamach ekstraliga.pl.
To miał być kolejny sezon, w którym Bartosz Zmarzlik zdeklasuje swoich rywali w Grand Prix. Reprezentant Polski od 2019 roku tylko raz nie zdobył złota, uznając wyższość Artioma Łaguty. Wielu ekspertów twierdziło, że w najbliższym czasie nie znajdzie się żaden pogromca, a Zmarzlik za rok stanie się najlepszym zawodnikiem tej dyscypliny.
Hancook wskazał przewagę Zmarzlika, mówi o strachu
I choć 30-latek przewodzi stawce, to przewaga nad drugim Bradym Kurtzem wynosi jedynie trzy punkty. Australijczyk walczy o mistrzostwo świata i ma szansę zdobyć złoto jako pierwszy debiutant w historii. Polak ma jednak coś, co pozwala mu przedłużać swoją dominację. Zmarzlik zbudował wokół siebie aurę i wie, jak z niej korzystać na torze.
- Ma niesamowitą przewagę mentalną. Wypracował przez ten czas pewnego rodzaju strach u swoich rywali, który brzmi dla nich "nie mam z nim szans". Czasami część zawodników zdaje się "otwierać mu drzwi" na torze, bo wiedzą, że się zbliża. Zamiast skupić się na sobie i optymalnej jeździe, myślą o tym, że się zbliża - przyznaje Greg Hancock, legenda tej dyscypliny.
Porównał Kurtza ze Zmarzlikiem
Kwestia złotego medalu rozstrzygnie się w najbliższą sobotę w duńskim Vojens. Dla Kurtza to zupełna nowość, a dla Zmarzlik chleb powszedni. Hancook wskazał przewagę mentalną Polaka, ale na to składa się także ogromny bagaż doświadczeń jaki ma 5-krotny mistrz świata. Zanim zaczął seryjnie zdobywać tytuły, niegdyś miał problemy z trzymaniem ciśnienia w kluczowych momentach. Teraz jednak nieraz udowodnił, że gdy stoi pod ścianą, potrafi wychodzić z siebie, żeby tylko dopiąć swego.
- Teraz pojawił się Brady, który jest bardziej opanowany, kalkulujący i spokojniejszy od Bartosza. Bartosz jest natomiast ekspresyjny i niesamowicie utalentowany. Uwielbiam oglądać wyścigi z jego udziałem, jest niesamowity i szuka wielu rozwiązań na torze, reaguje na bieżąco na to, co się dzieje - kończy.