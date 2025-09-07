Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sekret Zmarzlika wyszedł na jaw. Mistrz powiedział o tym głośno

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Bartosz Zmarzlik mknie po szósty tytuł indywidualnego mistrza świata. Jeśli tak się stanie, to Polak wyrówna rekord Ivana Maugera i Tony'ego Rickardssona. W tym roku Zmarzlik musi mieć się na baczności. Po piętach wciąż depcze mu Brady Kurtz. - Zmarzlik ma niesamowitą przewagę mentalną. Wypracował strach u swoich rywali - zauważa Greg Hancock, 4-krotny mistrz świata, na łamach ekstraliga.pl.

Bartosz Zmarzlik ze swoim teamem
Bartosz Zmarzlik ze swoim teamemTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

To miał być kolejny sezon, w którym Bartosz Zmarzlik zdeklasuje swoich rywali w Grand Prix. Reprezentant Polski od 2019 roku tylko raz nie zdobył złota, uznając wyższość Artioma Łaguty. Wielu ekspertów twierdziło, że w najbliższym czasie nie znajdzie się żaden pogromca, a Zmarzlik za rok stanie się najlepszym zawodnikiem tej dyscypliny.

Hancook wskazał przewagę Zmarzlika, mówi o strachu

I choć 30-latek przewodzi stawce, to przewaga nad drugim Bradym Kurtzem wynosi jedynie trzy punkty. Australijczyk walczy o mistrzostwo świata i ma szansę zdobyć złoto jako pierwszy debiutant w historii. Polak ma jednak coś, co pozwala mu przedłużać swoją dominację. Zmarzlik zbudował wokół siebie aurę i wie, jak z niej korzystać na torze.

- Ma niesamowitą przewagę mentalną. Wypracował przez ten czas pewnego rodzaju strach u swoich rywali, który brzmi dla nich "nie mam z nim szans". Czasami część zawodników zdaje się "otwierać mu drzwi" na torze, bo wiedzą, że się zbliża. Zamiast skupić się na sobie i optymalnej jeździe, myślą o tym, że się zbliża - przyznaje Greg Hancock, legenda tej dyscypliny.

Porównał Kurtza ze Zmarzlikiem

Kwestia złotego medalu rozstrzygnie się w najbliższą sobotę w duńskim Vojens. Dla Kurtza to zupełna nowość, a dla Zmarzlik chleb powszedni. Hancook wskazał przewagę mentalną Polaka, ale na to składa się także ogromny bagaż doświadczeń jaki ma 5-krotny mistrz świata. Zanim zaczął seryjnie zdobywać tytuły, niegdyś miał problemy z trzymaniem ciśnienia w kluczowych momentach. Teraz jednak nieraz udowodnił, że gdy stoi pod ścianą, potrafi wychodzić z siebie, żeby tylko dopiąć swego.

- Teraz pojawił się Brady, który jest bardziej opanowany, kalkulujący i spokojniejszy od Bartosza. Bartosz jest natomiast ekspresyjny i niesamowicie utalentowany. Uwielbiam oglądać wyścigi z jego udziałem, jest niesamowity i szuka wielu rozwiązań na torze, reaguje na bieżąco na to, co się dzieje - kończy.

Zobacz również:

Nicki Pedersen przybija piątki kibicom z Rybnika na wyjeździe w Grudziądzu
PGE Ekstraliga

3-krotny mistrz świata w tarapatach. Teraz ma poważny problem

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Dwóch żużlowców w kolorowych kombinezonach i kaskach stoi obok siebie na torze, prezentując swoje barwy klubowe oraz sponsorów, obaj mają poważny wyraz twarzy.
Max Fricke i Bartosz ZmarzlikTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Dwóch mężczyzn obejmuje się i rozmawia na stadionie. Jeden z nich ubrany jest w sportowy kombinezon żużlowy z numerem 55, drugi ma na sobie ciemną koszulę i okulary przeciwsłoneczne.
Bartosz Zmarzlik oraz szef żużla Armando CastagnaPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Dwóch mężczyzn na torze żużlowym, jeden ubrany w kombinezon sportowy z niebieskim kaskiem w ręku, obok drugi w ciemnych okularach oraz czarnej koszulce, w tle motocykle i członkowie zespołu w czerwonych koszulkach.
Bartosz i Paweł ZmarzlikowiePawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Austria - Cypr. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja