Reprezentacja Polski okradziona z medalu. Trener kadry grzmi po porażce

Ten wieczór nie należał do polskiej reprezentacji. Najpierw kłopoty zdrowotne Wiktora Przyjemskiego, które wykluczyły go ze startu w Toruniu, a następnie groźny wypadek Damiana Ratajczaka. To był jednak dopiero początek polskiego koszmaru w SoN2.

Dobrucki na gorąco o skandalu w Toruniu, "bardzo dyskusyjna decyzja"

- Byliśmy najmłodsi w stawce i mieliśmy sporo perypetii przed zawodami. Wypadł nam lider Wiktor Przyjemski i nie było szans na jego występ. Powołaliśmy w jego miejsce Maksymiliana Pawełczaka, który sprostał zadaniu. Mieliśmy naprawdę sporo pecha. Później ten nieszczęsny wypadek Ratajczaka, a następnie wykluczenie Kawczyńskiego - mówi Rafał Dobrucki Interii Sport.

Wykluczenie Kawczyńskiego było o tyle kontrowersyjne, bowiem kilka biegów wcześniej pozwolono dojechać pod taśmę zawodnikom Danii i Australii, choć wyraźnie przekroczyli czas 60 sekund. Kawczyński tylko się poprawiał przed startem, a sędzia błyskawicznie zapalił lampkę w kolorze jego kasku.

W teorii nie był gotowy do startu. Nie chciałbym się teraz wypowiadać nt. decyzji o braku wykluczenia zawodników z Australii i Danii, którzy przekroczyli czas. Nie widziałem tego z perspektywy powtórek, ale jest to bardzo dyskusyjna decyzja

Skandaliczna decyzja Latosińskiego, nie będzie jednak protestu

Przez moment po zawodach wydawało się, że Polacy złożą protest wobec tej decyzji Aleksandra Latosińskiego. Nic takiego nie miało jednak miejsca. - Nie ma mowy o proteście po zawodach. Turniej się zakończył i musimy się z tym pogodzić. Zauważyliśmy ten błąd wraz z innymi menadżerami. Czas upłynął, a pod taśmą nikogo nie było. Chcielismy to wyjasnic, a skoro wyklucza się Antka, kiedy być może nie siedział idealnie na motocyklu we wskazanym czasie, a ich nie, to jest to dla mnie niezrozumiałe - podkreśla Dobrucki.

Dobrucki zauważa jednak, że gdyby nie postawa w pozostałych wyścigach, nie byłoby teraz żadnych spekulacji o możliwości złożenia protestu. - Trzeba się też uderzyć w pierś. Gdybyśmy zrobili więcej punktów w pozostałych biegach, nie byłoby teraz tej sytuacji. To był festiwal głupich błędów z naszej strony - kończy selekcjoner kadry.

Pawełczak i Kawczyński Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Piotr Szymański ze sztabem kadry: Rafałem Dobruckim i Dariuszem Cieślakiem. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

