Prezydent Czech w nietypowej roli. Nagle zaczął mówić o Polakach, wywołał szok

Piątkowe oraz sobotnie zawody w stolicy Czech były udane dla "Biało-Czerwonych". 22 maja młodzieżowcy sięgnęli po mistrzostwo świata w formule SON2. Dzień później do gry wkroczyli czołowi seniorzy, ponieważ w Pradze zaplanowano drugi przystanek cyklu Speedway Grand Prix. Co prawda nasz rodak nie zatriumfował w zawodach, ale za to prowadzenie w klasyfikacji generalnej objął Bartosz Zmarzlik.

Wczoraj w akcji żużlowców oglądał z bliska nietypowy gość. "Z bliska" padło tu nieprzypadkowo, ponieważ rolę fotoreportera podczas głównej imprezy pełnił Petr Pavel. Prezydent Czech kompletnie zaskoczył tym nieświadomych kibiców oraz inne osoby zawodowo zajmujące się robieniem zdjęć podczas wydarzeń sportowych.

"Akurat wychodziłem robić zdjęcia na murawę w trzeciej serii, kiedy również pojawił się tam prezydent Czech. Towarzyszy mu inny fotograf oraz osoba z ochrony. Pierwszy raz w życiu wykonywałem zdjęcia kilka metrów obok prezydenta kraju, który również wystąpił w roli fotoreportera" - opisał kulisy na łamach WP SportoweFakty Wojciech Tarchalski.

Prezydent Czech pod wrażeniem polskiego żużla. Od razu wydał werdykt

Okazję do krótkiej rozmowy z prezydentem Czech mieli także dziennikarze. Komentarz polityka pojawił się na portalu "po-bandzie.com.pl". O "czarnym sporcie" w kraju nad Wisłą wypowiedział się on w samych superlatywach. "Wasz Bartosz Zmarzlik to niesamowity zawodnik. Wasz żużel jest najlepszy na świecie" - oznajmił Petr Pavel.

"Nie jestem pierwszy raz na żużlu absolutnie. Generalnie bardzo się cieszę, że tu jestem. W ogóle lubię sporty motorowe, ale w roli fotografa żużlowego wystąpiłem pierwszy raz i nie ukrywam fajna sprawa" - dodał. Jeżeli chodzi o speedway, to Polacy obecnie deklasują w nim Czechów . Wystarczy spojrzeć na klasyfikację generalną Speedway Grand Prix.

Bartosz Zmarzlik oraz Kacper Woryna otwierają zestawienie. Z kolei żaden z Czechów nie jest stałym uczestnikiem cyklu. Wczoraj w Pradze wystąpił co prawda Jan Kvech, ale otrzymał on od organizatorów dziką kartę na domowy turniej.

Petr Pavel Michal Cizek AFP

