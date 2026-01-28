Partner merytoryczny: Eleven Sports

Poznaliśmy ceny biletów na mistrzostwa świata w Polsce. Kibice są oburzeni

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Miało być wielkie święto żużla w Łodzi, a jest gigantyczna awantura o pieniądze. Organizatorzy rundy Grand Prix, która odbędzie się 1 sierpnia, odkryli karty w kwestii biletów. Reakcja kibiców? Wściekłość, niedowierzanie i gorzka ironia. Fani przecierają oczy ze zdumienia, widząc, że za najtańszą wejściówkę trzeba zapłacić fortunę. - Cena z kosmosu - to jeden z łagodniejszych komentarzy, jaki możemy przeczytać w sieci.

Duży stadion z zadaszonym trybuną wypełnioną kibicami, na pierwszym planie powiększenie motocyklisty w stroju sportowym podczas wyścigu żużlowego, dynamiczna atmosfera wydarzenia sportowego.
Łódź pierwszy raz w swojej historii zorganizuje rundę Grand Prix. Ceny i system sprzedaży - nie przypadły kibicom do gustu.Paweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Żużel to sport rodzinny, ale przy takich cenach wielu Polaków będzie musiało obejść się smakiem. Cennik na łódzką rundę elitarnego cyklu wywołał w sieci prawdziwą burzę. Poszło nie tylko o kwoty, ale i o kontrowersyjny system sprzedaży, który wyklucza udział części kibiców.

Zobacz również:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz teraz to już musi awansować. Koniec wymówek, to nic dziwnego, mając jako juniorów Maksymiliana Pawełczaka i Wiktora Przyjemskiego
PGE Ekstraliga

Koniec z wymówkami w polskim klubie. Trener stawia sprawę jasno. "Musimy to zrobić"

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    350 złotych na "dzień dobry". Nie ma tanich biletów

    Zasady są proste, ale brutalne dla portfela. Dostępne są tylko trzy kategorie wejściówek, a najtańsza opcja, czyli bilet normalny - kosztuje aż 350 złotych. Chcesz usiąść na trybunie głównej? Szykuj 700 złotych. Interesuje Cię strefa VIP? To wydatek rzędu 1700 złotych.

    Skąd tak wysokie kwoty? Organizatorzy postanowili połączyć dwie imprezy w jeden pakiet. Bilet uprawnia do wejścia na piątkowe Grand Prix 2 (dawne Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów) oraz sobotnie, "dorosłe" Grand Prix. Problem w tym, że... nie ma wyboru. Pomijając fakt, że runda mistrzostw świata juniorów należy do mniej atrakcyjnych, to w piątki spora część ludzi wraca z pracy, więc nie jest w stanie dotrzeć na turniej, tym bardziej z drugiego krańca kraju.

    "Dlaczego założono, że mam ochotę?"

    I to właśnie przymus płacenia za dwie imprezy, nawet jeśli kogoś interesuje tylko jedna, najbardziej rozwścieczył fanów. W internecie wylała się fala krytyki.

    - Chyba kogoś poniosła fantazja z tą ceną! Dlaczego założono, że ktoś ma ochotę oglądać SGP i SGP2? Bilet jest na dwie imprezy, a ja chcę tylko na sobotę - pisze jeden ze zbulwersowanych kibiców.

    "Czy cena zawiera nocleg?". Polscy kibice nie zostawili suchej nitki na organizatorach

    Internauci nie zostawiają na organizatorach suchej nitki, wytykając im "ceny z kosmosu". Pojawiają się głosy o rezygnacji z wyjazdu i ironiczne pytania o to, co wchodzi w skład tak drogiego biletu. - Czy cena zawiera nocleg? - pyta zgryźliwie jedna z fanek. Inny kibic stawia sprawę jasno, porównując ofertę z Łodzi do turnieju w Warszawie - Miałem kupić 4 bilety, rezygnuję. Wolę pojechać na Narodowy.

    - Cena z kosmosu. Podziękuję w tym roku za oglądanie zawodów SGP na żywo - dodaje kolejny kibic. Wygląda na to, że organizatorzy stąpają po cienkim lodzie. Jeśli cennik nie zostanie zweryfikowany przez rynek, trybuny w Łodzi mogą w niektórych miejscach zaświecić pustkami. Polscy kibice kochają żużel, ale potrafią postawić także na swoim, kiedy coś im nie odpowiada.

    IMME 2025 w Łodzi
    IMME 2025 w ŁodziŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Kibice podczas Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim w 2024 roku
    Kibice podczas Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim w 2024 rokuŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Dwóch żużlowców w kombinezonach wyścigowych rywalizuje na torze, motocykle pochylone w trakcie dynamicznego zakrętu, wokół unosi się kurz, zawodnicy skoncentrowani na walce o pozycję.
    Patryk Dudek (czerwony kask) i Bartosz Zmarzlik (niebieski kask)TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Maciej Czyrek: Były ogromne emocje, ale myślę, że jakoś dałem radę. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja