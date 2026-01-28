Poznaliśmy ceny biletów na mistrzostwa świata w Polsce. Kibice są oburzeni

Żużel to sport rodzinny, ale przy takich cenach wielu Polaków będzie musiało obejść się smakiem. Cennik na łódzką rundę elitarnego cyklu wywołał w sieci prawdziwą burzę. Poszło nie tylko o kwoty, ale i o kontrowersyjny system sprzedaży, który wyklucza udział części kibiców.

350 złotych na "dzień dobry". Nie ma tanich biletów

Zasady są proste, ale brutalne dla portfela. Dostępne są tylko trzy kategorie wejściówek, a najtańsza opcja, czyli bilet normalny - kosztuje aż 350 złotych. Chcesz usiąść na trybunie głównej? Szykuj 700 złotych. Interesuje Cię strefa VIP? To wydatek rzędu 1700 złotych.

Skąd tak wysokie kwoty? Organizatorzy postanowili połączyć dwie imprezy w jeden pakiet. Bilet uprawnia do wejścia na piątkowe Grand Prix 2 (dawne Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów) oraz sobotnie, "dorosłe" Grand Prix. Problem w tym, że... nie ma wyboru. Pomijając fakt, że runda mistrzostw świata juniorów należy do mniej atrakcyjnych, to w piątki spora część ludzi wraca z pracy, więc nie jest w stanie dotrzeć na turniej, tym bardziej z drugiego krańca kraju.

"Dlaczego założono, że mam ochotę?"

I to właśnie przymus płacenia za dwie imprezy, nawet jeśli kogoś interesuje tylko jedna, najbardziej rozwścieczył fanów. W internecie wylała się fala krytyki.

- Chyba kogoś poniosła fantazja z tą ceną! Dlaczego założono, że ktoś ma ochotę oglądać SGP i SGP2? Bilet jest na dwie imprezy, a ja chcę tylko na sobotę - pisze jeden ze zbulwersowanych kibiców.

"Czy cena zawiera nocleg?". Polscy kibice nie zostawili suchej nitki na organizatorach

Internauci nie zostawiają na organizatorach suchej nitki, wytykając im "ceny z kosmosu". Pojawiają się głosy o rezygnacji z wyjazdu i ironiczne pytania o to, co wchodzi w skład tak drogiego biletu. - Czy cena zawiera nocleg? - pyta zgryźliwie jedna z fanek. Inny kibic stawia sprawę jasno, porównując ofertę z Łodzi do turnieju w Warszawie - Miałem kupić 4 bilety, rezygnuję. Wolę pojechać na Narodowy.

- Cena z kosmosu. Podziękuję w tym roku za oglądanie zawodów SGP na żywo - dodaje kolejny kibic. Wygląda na to, że organizatorzy stąpają po cienkim lodzie. Jeśli cennik nie zostanie zweryfikowany przez rynek, trybuny w Łodzi mogą w niektórych miejscach zaświecić pustkami. Polscy kibice kochają żużel, ale potrafią postawić także na swoim, kiedy coś im nie odpowiada.

