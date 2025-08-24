Powrót mistrza świata na ostatniej prostej. Tylko to nie daje mu spokoju

Kiedy dwa lata temu przechodził jeden z największych kryzysów w swojej karierze, niewielu dawało mu szanse na powrót do czołówki krajowej, a co dopiero światowej. Teraz jednak znów jest mistrzem Polski, a za chwilę może stać się mistrzem Europy, co otworzy przed bramę do Grand Prix.

Życiowa forma Dudka, tak dobrze jeszcze nigdy nie było

Patryk Dudek jest w życiowej formie. Jedno to punkty, które przywozi, a drugie - regularność, jakiej nie miał jeszcze nigdy w karierze. Reprezentant Polski wygrał pierwszą rundę Tauron SEC w Bydgoszczy, a teraz kolejną w Lesznie. W międzyczasie zajął trzecie miejsce w Guestrow. Zwycięstwo na torze Fogo Unii nie przyszło jednak wcale łatwo.

- Trudne zawody. Na początku pola startowe odgrywały kluczowy element zawodów. My jako team akurat nie, ale pozostali zawodnicy pewnie walczyli z pogodą pod względem ustawień. Równania były nieregularne, raz ściągano nawierzchnię, a niekiedy tylko polewano. Trzeba było dużo przewidywać. Cieszę się, że trafiliśmy z chłopakami z przełożeniami na finałowy bieg - mówi nam 33-latek.

Aktualnie wszystko działa jak w zegarku i czerpię bardzo dużą przyjemność z jazdy na żużlu. Mógłbym jeździć na okrągło. Tylko kwestia pogody mnie męczy. Niby trwa lato, a czuję się jak w marcu na sparingach. Z drugiej strony dobrze, że w teamie sobie z tym radzimy. Rozpracowujemy te czynniki bardzo dobrze

Dudek o krok od powrotu do Grand Prix. "Głupi wypadek i plan może legnąć"

Dudek jest liderem klasyfikacji generalnej i ma sześć punktów przewagi nad drugim Andrzejem Lebiediewem. Jak już wyżej wspomnieliśmy, złoty medal zagwarantuje mu udział w przyszłorocznym Grand Prix. - Nie chcę bezczelnie o tym mówić, ale zachowujemy duży spokój. Taki jest żużel, dziś jesteś, a jutro cię nie ma. Wszystko się jeszcze może zdarzyć, więc podchodzę do tego na chłodno. Bardzo dużo podróżujemy, głupi wypadek na drodze i plan może legnąć w gruzach - tonuje nastroje.

Ostatnia runda odbędzie się 19.09 w czeskich Pardubicach. Polak ma stamtąd słodko-gorzkie wspomnienia. - Znam ten tor, ale bywało tam różnie. Choćby w zeszłym roku podczas GP Challenge, kiedy spadł deszcz, a na drugi dzień w Zlatej Prilbie były zupełnie inne warunki. Wcześniejsze lata były jednak ok. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby pola startowe były równe. Wtedy lista startowa nie odgrywa tak ważnej roli. W Lesznie ten handicap skrajnych pól był ewidentny - kończy.

