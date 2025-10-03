Partner merytoryczny: Eleven Sports

Poważna kontuzja gwiazdy Falubazu Zielona Góra. Mamy nowe informacje

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Fatalnie rozpoczęły się mistrzostwa świata par w Toruniu dla Damiana Ratajczaka. Zawodnik Falubazu Zielona Góra zanotował groźnie wyglądający wypadek, po którym nie wyjechał więcej razy na tor. Polak sczepił się z Rasmusem Karlssonem z impetem uderzając o tor. 20-latek pojechał do szpitala, gdzie wykonano mu zabieg kontuzjowanej ręki. Mamy nowe informacje.

Damian Ratajczak
Damian RatajczakŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Polscy kibice ostrzyli sobie zęby na to, że ich reprezentacja do lat 21 ponownie zdobędzie złoto w Speedway of Nations 2. Nastawienie było bardzo optymistyczne nie tylko z powodu siły naszej drużyny, ale również z racji rozgrywania zawodów na Motoarenie w Toruniu. Czar jednak szybko prysł.

Ratajczak z urazem ręki, miał zszywany łokieć

Najpierw z rywalizacji wykreślono Wiktora Przyjemskiego, którego zastąpiono 16-letnim Maksymilianem Pawełczakiem. Junior z Bydgoszczy praktycznie w pojedynkę bronił honoru naszej reprezentacji. Już w drugiej serii startów poważny wypadek zaliczył Damian Ratajczak. Polak sczepił się z Rasmusem Karlssonem, uderzając boleśnie o nawierzchnię toru.

Ratajczak opuścił tor o własnych siłach, ale wyraźnie przy tym cierpiąc. Więcej razy do żadnego z wyścigów już nie wyjechał. Chwilę później ogłoszono jego niezdolność do dalszej jazdy. Ratajczak udał się do szpitala z urazem ręki.

Jak udało nam się ustalić, Ratajczak miał zszywany łokieć. W sumie 20-latkowi założono trzy szwy. I choć Antoni Kawczyński próbował go dzielnie zastępować, sam popełnił jeden z błędów odjeżdżając od taśmy startowej, przez co Polacy stracili cenne punkty. Finalnie zostali sklasyfikowani tuż za podium na czwartym miejscu.

AKTUALIZACJA 2:00: Po szczegółowych badaniach w toruńskim szpitalu stwierdzono u Damiana Ratajczaka także uraz prawego śródręcza.

Zawodnik żużlowy w stroju wyścigowym leży na ziemi pod barierą ochronną po wypadku, częściowo przykryty materiałem zabezpieczającym, widoczne elementy toru i fragment reklamy na bandzie.
Damian Ratajczak i Rasmus Karlsson leżą na torzeTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Damian Ratajczak w zawodach indywidualnych.
Damian Ratajczak w zawodach indywidualnych.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
