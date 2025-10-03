Poważna kontuzja Damiana Ratajczaka. Mamy nowe informacje

Polscy kibice ostrzyli sobie zęby na to, że ich reprezentacja do lat 21 ponownie zdobędzie złoto w Speedway of Nations 2. Nastawienie było bardzo optymistyczne nie tylko z powodu siły naszej drużyny, ale również z racji rozgrywania zawodów na Motoarenie w Toruniu. Czar jednak szybko prysł.

Ratajczak z urazem ręki, miał zszywany łokieć

Najpierw z rywalizacji wykreślono Wiktora Przyjemskiego, którego zastąpiono 16-letnim Maksymilianem Pawełczakiem. Junior z Bydgoszczy praktycznie w pojedynkę bronił honoru naszej reprezentacji. Już w drugiej serii startów poważny wypadek zaliczył Damian Ratajczak. Polak sczepił się z Rasmusem Karlssonem, uderzając boleśnie o nawierzchnię toru.

Ratajczak opuścił tor o własnych siłach, ale wyraźnie przy tym cierpiąc. Więcej razy do żadnego z wyścigów już nie wyjechał. Chwilę później ogłoszono jego niezdolność do dalszej jazdy. Ratajczak udał się do szpitala z urazem ręki.

Jak udało nam się ustalić, Ratajczak miał zszywany łokieć. W sumie 20-latkowi założono trzy szwy. I choć Antoni Kawczyński próbował go dzielnie zastępować, sam popełnił jeden z błędów odjeżdżając od taśmy startowej, przez co Polacy stracili cenne punkty. Finalnie zostali sklasyfikowani tuż za podium na czwartym miejscu.

AKTUALIZACJA 2:00: Po szczegółowych badaniach w toruńskim szpitalu stwierdzono u Damiana Ratajczaka także uraz prawego śródręcza.

Damian Ratajczak i Rasmus Karlsson leżą na torze Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Damian Ratajczak w zawodach indywidualnych. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

