Polski wieczór w Malilli. Przyjemski w drodze po tytuł mistrza świata

Polscy kibice robili sobie wielkie nadzieje związane z tegorocznym cyklem SGP2. Wszak Wiktor Przyjemski, czyli aktualny mistrz świata juniorów, ponownie jest głównym faworytem do złotego medalu. Polak ma w tym roku 20 lat. Jeśli mu się uda, to jest w stanie przejść do historii jako mistrz z trzema tytułami na koncie.

Żużel. Przyjemski wygrał rundę zasadniczą. Małkiewicz rzutem na taśmę w finale

Inauguracja w Malilli nie przysporzyła większych emocji. Przez dłuższą część turnieju decydował moment startowy. Ten u Przyjemskiego nie zawodzi, więc Polak po rundzie zasadniczej był niepokonany. Świetnie startował, a nawet jeśli mu się nie udawało, to równie dobrze radził sobie na dystansie.

Przyjemski od razu zameldował się w finale z racji zajęcia pozycji w TOP2. Polak był pierwszy, a drugie miejsce z dwunastoma punktami zajął Nazar Parnicki. Przez fazę zasadniczą do półfinałów przebrnęła pozostała grupa naszych reprezentantów. Warunki torowe pokonały Antoniego Mencela, który został wykluczony za upadek. W tym samym biegu odpadł również Jan Przanowski. Rzutem na taśmę najpierw do półfinału, a następnie do finału wszedł Kevin Małkiewicz. Ten awans zwiastował polski wieczór na szwedzkiej ziemi.

Żużel. Rune Holta nie pomógł Pollestadowi pokonać Przyjemskiego

Po czwartej serii spadł deszcz. Wydawać się mogło, że przewróci on nieco tabelę do góry nogami. Na pewno najwięcej zyskał na tym Mitchell McDiarmid, ale reszta zawodników, która wygrywała przed deszczem, była w stanie to również robić na trudniejszym torze po opadach. Te na szczęście były tylko przelotne. Phil Morris nie miał zamiaru kończyć zawodów i błyskawicznie włączył zielone światło.

W boksie najlepszych juniorów na świecie bystre oczy mogły zauważyć kilka uznanych osobistości w świecie żużla. Na przykład Mathiasowi Pollestadowi towarzyszył tego dnia Rune Holta. Norweg z polskim paszportem na pewnym etapie swojej kariery walczył ze ścisłą czołówką jak równy z równym. Pollestad w tym roku błyszczy w Wilkach Krosno. W Malilli dał za to sygnał, że będzie się liczyć w walce o medal mistrzostw świata. Norweg nie pomógł mu jednak awansować do finału. Mathias zajął ostatecznie piątą lokatę.

Żużel. Wiktor Przyjemski wygrywa w Malilli

Wiktor Przyjemski nie miał sobie równych i pewnie pomknął po zwycięstwo w Malilli. Polak wygrał start z pierwszego pola i dojechał pierwszy do mety. Tego wieczoru był niepokonany. Trzecie miejsce zajął Kevin Małkiewicz.

Wyniki SGP2 w Malilli:

1. Wiktor Przyjemski 18 (3,3,3,3,3,3)

2. William Drejer 13+3 (3,3,2,1,2,2)

3. Kevin Małkiewicz 7+3 (0,2,0,3,1,1)

4. Nazar Parnicki 12 (3,0,3,3,3,0)

5. Mathias Pollestad 11+2 (2,2,2,2,3)

6. Mikkel Andersen 8+2 (1,1,1,3,2)

7. Mitchell McDiarmid 9+1 (2,1,2,1,3)

8. Jan Przanowski 8+1 (0,3,3,w,2)

9. Casper Henriksson 8+0 (3,2,1,1,1)

10. Antoni Mencel 8+w (2,0,2,2,2)

11. Dan Thompson 6 (1,1,1,2,1)

12. Norick Bloedorn 5 (2,0,3,w,0)

13. Adam Bednar 5 (0,3,1,0,1)

14. Sammy Van Dyck 3 (1,0,0,2,0)

15. Anże Grmek 3 (0,1,2,0,w)

16. Jake Mulford 2 (1,0,0,1,0)

Wiktor Przyjemski i Bartosz Zmarzlik. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kevin Małkiewicz z trenerem kadry Rafałem Dobruckim. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

