Polski show na niemieckiej ziemi. Debiutant przyćmił faworytów

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Daniel Bewley zrobił show w rundzie zasadniczej. Anglik wygrywał biegi jedną ręką. Ewidentnie pomogło mu to, że w piątek pojechał na torze w Landshut w półfinale DPŚ. Bartosz Zmarzlik, choć z kłopotami też awansował do wielkiego finału. Radość polskich kibiców była tym większa, że w tym finale nie było Brady'ego Kurtza. Tego ostatniego wyrzucił z finału Kacper Woryna. I to on, polski debiutant, okazał się sensacyjnym zwycięzcą inauguracyjnej rundy GP w niemieckim Landshut.

Kacper Woryna wygrał inaugurację GP w Landshut. Na dokładkę wyrzucił z finału Brady'ego Kurtza.
Kacper Woryna wygrał inaugurację GP w Landshut. Na dokładkę wyrzucił z finału Brady'ego Kurtza.Paweł Wilczyński/Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Baliśmy się tego Grand Prix mimo świetnego wejścia Bartosza Zmarzlika w ligowy sezon. W głowie jednak mocno siedziało nam pięć ostatnich wygranych turniejów Brady'ego Kurtza na finiszu poprzedniego cyklu. Finalnie Polak wygrał złoto o punkt.

Polski wynalazek w motocyklu Zmarzlika

Po trzech seriach kamień jednak spadł nam z serca. Zmarzlik co prawda nie wygrał żadnego z trzech biegów (uciekali mu kolejno Jack Holder, Daniel Bewley i Kacper Woryna), ale zbierał punkty (ta stabilność i regularność jest jego największą bronią od 2018 roku), no i pokonał w bezpośrednim starciu Kurtza. I to po bardzo słabym starcie. Plusów było jednak więcej. Zmarzlik był szybki na trasie i z 6 punktami czekał na dwa starty z korzystniejszych, wewnętrznych pól startowych.

Warto dodać, że Zmarzlik korzystał w tym turnieju ze swojego nowego wynalazku polskiej produkcji (części dostarczył były żużlowiec Marcel Kajzer, oprogramowanie zrobił Szymon Koschel) - tyrystora połączonego z aplikacją na smartfona. Dzięki temu Zmarzlik mógł tak zaprogramować swój motocykl, by ten miał jak najlepsze osiągi. I mimo braku trójki w pierwszej fazie zawodów widać było, że to całkiem nieźle działa. Po prostu na więcej nie pozwalały pola startowe i trasa (dziurawy i trudny tor nie nadawał się do ścigania i wyprzedzania). Inna sprawa, że Bartosz przesadnie nie szalał, mając pewnie z tyłu głowy, że dwa ostatnie biegi rundy zasadniczej jedzie z pierwszego pola.

Zobacz również:

Bartosz Zmarzlik staje do walki o siódme złoto. Marek Cieślak, były trener kadry mówi wprost o jego szansach.
Grand Prix

To on będzie w tym roku mistrzem świata. Na 99 procent

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Zmarzlik z kłopotami, ale z bezpośrednim awansem do wielkiego finału

Plany Zmarzlika postanowił pokrzyżować dyrektor cyklu Phil Morris, który przed jego czwartym startem zarządził trwające pół godziny prace torowe. - Jest, jak jest. Speedway Grand Prix - komentował wyraźnie poirytowany Zmarzlik i choć w czwartej serii czwarte pole nadal był dobre, to akurat w tej części zawodów stało się mocno pechowe. Żaden ze startujących z niego zawodników nie wygrał, a Zmarzlik dołożył czwartą dwójkę, bo na pierwszym łuku dał się ograć Frederikowi Lindgrenowi.

Tak, jak Morris zaszkodził Zmarzlikowi, tak pomógł mu Robert Lambert. Anglik w piątej serii wygrał z Kurtzem i dzięki temu Zmarzlik z jedną trójką awansował bezpośrednio do wielkiego finału. Przed tym ostatnim wyścigiem rundy zasadniczej Zmarzlik miał 11 punktów, a Kurtz 8. Gdyby jednak Australijczyk wygrał, to zrównałby się punktami z Polakiem i zepchnął go na trzecie miejsce, bo miałby więcej trójek. A bezpośredni awans do finału zapewnia sobie tylko dwóch najlepszych. Na szczęście dla Zmarzlika, Lambert w tym wyścigu był bardzo szybki i zdeterminowany.

Kapitalna końcówka Kacpra Woryny

Gdzieś obok emocji związanych z rywalizacją Kurtza ze Zmarzlikiem oglądaliśmy kapitalną akcję Kacpra Woryny. Polski debiutant mimo jednego wykluczenia za taśmę w fazie zasadniczej wykonał plan, wchodząc do biegu ostatniej szansy i tam wyrzucił Kurtza z finału zamykając go na starcie. I to pomimo tego, że Kurtz miał lepsze, pierwsze pole startowe. Woryna tą akcją potwierdził, że jest u progu sezonu w świetnej formie. W lidze wyższą średnią od Woryny ma tylko Zmarzlik.

Do finału nie udało się awansować Patrykowi Dudkowi i Dominikowi Kuberze, ale obaj mieli swoje momenty i wygrane biegi. Trzeba jednak przyznać wprost, że przed ich startem w biegu ostatniej szansy nie można było mieć wielkiej nadziei na to, że Polacy poradzą sobie z Lambertem.

A finał był spełnieniem naszych najskrytszych marzeń. Woryna rozochocony ograniem Kurtza poradził sobie także z Bewleyem i pomknął po wygraną. 60 lat temu Antoni Woryna, dziadek Kacpra zdobył pierwszy, brązowy medal MŚ dla Polski. Wnuk ma szansę pójść w jego ślady. Jednak Kacper, choć po zawodach był wniebowzięty, studził nastroje i przytomnie zwracał uwagę na to, że jeszcze 9 rund do końca.

Niewiele brakowało, a drugi byłby Zmarzlik. Jednak Bewley nie odpuścił i mistrz ostatecznie zakończył na trzecim miejscu. Już teraz Zmarzlik może jednak mówić o kapitalnym starcie sezonu.

Wyniki GP Niemiec:

1. Kacper Woryna 8+3 (1, 2, 3, t, 2, 3)
2. Daniel Bewley 15 (3, 3, 3, 3, 3, 2)
3. Bartosz Zmarzlik 11 (2, 2, 2, 2, 3, 1)
4. Robert Lambert 9+3 (3, 1, 0, 2, 3, 0)
5. Fredrik Lindgren 8+2 (1, 2, 1, 3, 1)
6. Jason Doyle 7+2 (1, 3, 0, 2, 1)
7. Patryk Dudek 9+1 (3, 0, 2, 1, 3)
8. Jack Holder 7+1 (3, 1, 2, 0, 1)
9. Brady Kurtz 10+0 (2, 3, 0, 3, 2)
10. Dominik Kubera 6+0 (0, 3, 2, 1, 0)
11. Nazar Parnicki 6 (1, 0, 3, 1, 1)
12. Andrzej Lebiediew 6 (2, 1, 1, 0, 2)
13. Norick Bloedorn 6 (0, 1, 1, 2, 2)
14. Max Fricke 5 (0, 2, 0, 3, 0)
15. Michael Jepsen Jensen 4 (0, 0, 3, 1, 0)
16. Leon Madsen 3 (2, 0, 1, 0, 0)
17. Kevin Woelbert 0 (0)

Zawodnik żużlowy w niebieskim kombinezonie i kasku pochylony podczas dynamicznego skrętu na motocyklu na torze żużlowym, widoczna szczegółowa grafika motocykla z logo sponsorów.
Bartosz ZmarzlikPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Sportowiec w stroju motocyklowym trzyma w ręku puchar za zajęcie pierwszego miejsca, uśmiecha się do aparatu. W tle widoczne są trybuny z kibicami oraz kolorowe elementy dekoracji związanych ze sponsorem wydarzenia.
Kacper Woryna na podium Tauron SEC w Bydgoszczy 2025TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Dwóch żużlowców w kombinezonach z motywem flagi Wielkiej Brytanii na motocyklach ściga się po torze, wykonując gesty w stronę siebie w sportowej atmosferze.
Dan Bewley i Robert Lambert. Motory napędowe Wielkiej BrytaniiTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
KGHM Chrobry Głogów - Handball Stal Mielec. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja