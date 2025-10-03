Polska kadra może już o tym zapomnieć. Były trener stawia sprawę jasno

Turniej Speedway of Nations wprowadzono w 2018 roku i od tamtej pory Polacy nie mogą znaleźć sposobu na zdobycie złotego medalu. Trzykrotnie byli już bardzo blisko, ale zmagania kończyli "tylko" ze srebrem. Jest nawet jeden brąz, ale tego najcenniejszego kruszcu dotychczas nie udało się zdobyć.

Polska kadra może już o tym zapomnieć

Kibice zachodzą w głowę, że jak nie teraz, to kiedy? Trener Rafał Dobrucki wystawił najprawdopodobniej najsilniejszy duet od lat. Mowa o Bartoszu Zmarzliku, świeżo upieczonym mistrzu świata i najskuteczniejszym zawodniku PGE Ekstraligi oraz Patryku Dudku, mistrzu Polski i Europy, znajdujący się w życiowej formie. Do tego dochodzi jeszcze rezerwowy Piotr Pawlicki, będący również w świetnej dyspozycji.

- Mamy zawodników w optymalnej formie, a żywiołowy doping naszych kibiców tylko dodatkowo ich uskrzydli. Musimy jednak znaleźć rozwiązania techniczne i taktyczne, które pozwolą nam w końcu wygrać te zawody. Możemy zapomnieć o atucie toru. Po pierwsze nad przygotowaniem nawierzchni czuwa Phil Morris, a po drugie ten obiekt nie ma przed nikim tajemnic. Nasi rywale doskonale znają ścieżki w Toruniu - mówi nam Stanisław Chomski.

To będzie kluczem do wygranej w Toruniu

Najgroźniejszymi rywalami wydają się być przede wszystkim Australijczycy i Brytyjczycy ze wskazaniem na tych pierwszych. - Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że trzeba będzie uważać na Australijczyków i Brytyjczyków, ale nie można też lekceważyć Duńczyków i Szwedów - zauważa były trener polskiej kadry.

Emocje będą do samego końca, bo nawet zwycięstwo w rundzie zasadniczej nie zapewni pierwszego złota polskiej reprezentacji. Wygrany melduje się automatycznie w wyścigu finałowym, czekając na zwycięzcę wyścigu barażowego pomiędzy drużynami z miejsc 2-3. - Następnie kluczową kwestią będzie wybór pól startowych - podkreśla Chomski. Sam Zmarzlik niedawno zażartował, że może już nie będzie się w to mieszać.

- Wbrew pozorom udział w barażu czasem daje przewagę. Zauważył to także Bartosz Zmarzlik w cyklu Grand Prix. Pierwsza dwójka po rundzie zasadniczej ma pewne miejsce w finale, ale to właśnie pozostali zawodnicy - ci, którzy jechali dodatkowy wyścig - często potrafili to wykorzystać i w finale zajmowali wysokie lokaty. Mieli świeższe spojrzenie na tor i tutaj sytuacja może wyglądać podobnie - kończy.

Bartosz Zmarzlik i trener Rafał Dobrucki w trakcie finału DME. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik i odwrócony plecami trener kadry Rafał Dobrucki. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

