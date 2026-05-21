Bartosz Zmarzlik ma na swoim koncie sześć indywidualnych tytułów mistrza świata. Polak kilka miesięcy temu zrównał się z legendami tego sportu: Tonym Rickardssonem i Ivanem Maugerem. Jeśli w 2026 roku wywalczy ponownie złoto to przejdzie do historii, jako pierwszy, który wywalczył siedem złotych krążków. To jednak rozstrzygnie się dopiero za kilka miesięcy, gdy tegoroczny cykl Grand Prix się zakończy.

Za nami dopiero jeden z dziesięciu zaplanowanych na ten rok turniejów. W niemieckim Landshut niespodziewanie triumfował Kacper Woryna. Drugie miejsce zajął Dan Bewley, a na najniższym stopniu podium stanął właśnie Zmarzlik.

GP Czech w Pradze. Bartosz Zmarzlik przed wielką szansą

W sobotę (23 maja) najlepsi na świecie żużlowcy walczyć będą w Pradze. Stolica Czech przez wiele lat była pechowa dla reprezentantów Polski, ale w ostatnim czasie została "odczarowana". Łącznie na 31 turniejów "Biało - Czerwoni" triumfowali tam siedmiokrotnie: Tomasz Gollob (1999, 2010), Janusz Kołodziej (2019), Maciej Janowski (2021) oraz Zmarzlik (dwukrotnie w 2020 i 2025).

Polski mistrz w poprzednim roku dołączył do wąskiego grona, które trzykrotnie triumfowało na praskiej Markecie. Wcześniej dokonali tego Tai Woffinden, Jason Crump, Nicki Pedersen i Martin Vaculik. Oznacza to, że 31-latek w najbliższą sobotę może jeszcze bardziej zapisać się w historii elitarnej rundy mistrzostw świata. Warunek jest oczywiście jeden - musi wygrać.

Sobotnie GP Czech rozpocznie się o godz. 19:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Niepocieszony Bartosz Zmarzlik Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński





Frances Tiafoe - Camilo Ugo Carabelli. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport