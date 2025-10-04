Polacy znów bez złota w SON. Kurtz tym razem utarł nosa Zmarzlikowi

Mówi się, że SON wymyślono, żeby zatrzymać zdobywającą seryjnie złoto w DPŚ reprezentację Polski. Przed startem zawodów na Motoarenie fatalne statystyki Biało-Czerwonych w SON aż kłuły po oczach. Polacy dotąd nie zdobyli w tym cyklu żadnego tytułu, a ostatni raz stali na podium w 2021. Dwa następne starty kończyły się odległymi miejscami, a po tamtych zawodach pisano i mówiono o kompromitacji. Teraz jednak miało być inaczej.

Koncert Biało-Czerwonych. Kurtz 30 metrów za Zmarzlikiem

Wśród kibiców zmierzających na stadion dominowało jedno pytanie: - Kiedy, jak nie teraz? Fani podobnie, jak eksperci dywagowali, że skoro w składzie mamy mistrza świata i Europy, a do tego jedziemy u siebie, to z tego musi wyjść złoto. Pierwszy bieg Polacy pojechali koncertowo. Dobry start Patryka Dudka i przytomne zachowanie Bartosza Zmarzlika na pierwszym łuku sprawiły, że Australijczycy zostali daleko z tyłu. Brady Kurtz, który w Grand Prix do końca deptał po piętach Zmarzlikowi teraz jechał jakieś 30 metrów za nim. To była deklasacja.

7:2 na "dzień dobry" rozbudziło mocno apetyty, ale wiedzieliśmy, że w drugim biegu ze Szwedami łatwo nie będzie. Oni też wygrali 7:2 na otwarcie (z Czechami), a na dokładkę mieli lepsze pola startowe (1 i 3). Do tego doszła pewna niewiadoma z nawierzchnią, bo po pierwszej serii wyjechała brona i zmieniła tor. Nasi zrobili korekty, które jednak nie do końca wypaliły. Tym razem obaj zepsuli start, a choć potem Zmarzlik gimnastykował się na motocyklu i próbował się rozpędzić, jadąc szerzej, to Frederika Lindgrena nie dogonił. 5:4 dla naszych przyjęliśmy jednak z zadowoleniem. Zwłaszcza że główni konkurenci do złota potracili punkty.

Polacy wygrywali, ale kłopotów nie brakowało

Po trzecim starcie Polaków radość mieszała się ze smutkiem. Na plus mogliśmy zaliczyć to, że podwójne wygraliśmy z Czechami. Na minus z kolei to, że start kompletnie naszym zawodnikom nie wyszedł. Zmarzlik załatwił sprawę, kierując się na szeroką, ale Dudek męczył się niesamowicie z młodziutkim Adamem Bednarem. W końcu go wyprzedził, ale też warto dodać, że Bednar po chwili złapał defekt, co by znaczyło, że Dudek miał ułatwioną robotę.

Ten bieg musiał dać Polakom do myślenia. Wiedzieli, że coś muszą poprawić w sprzęcie, bo z taką jazdą mogą stracić punkty z Duńczykami i Anglikami. Na dokładkę zaczęli się rozpędzać Australijczycy, więc z tyłu głowy musiała się pojawić myśl, że z takimi Australijczykami możemy się spotkać w finale. I mogliśmy założyć, że to starcie już nie będzie dla nas tak łatwe, jak bieg otwarcia.

Australijczycy niczym TGV, a Polacy z kłopotami. To musiało się tak skończyć

Jeszcze mocniej zaczęliśmy się martwić po wyścigu z Anglikami. Co z tego, że Zmarzlik popisał się pięknymi akcjami w pierwszym (zablokował atak Daniela Bewleya) i drugim podejściu (atak przy krawężniku na Roberta Lamberta), skoro Dudek w niczym nie przypominał króla Motoareny. Nie był błyskotliwy ani na starcie, ani na trasie. Gdyby nie wykluczenie Bewleya, to miałby problem ze zdobyciem jakichkolwiek punktów. Jakby tego było mało, Australijczycy na nasze 6:4 z Anglikami odpowiedzieli znakomitą prędkością i trzecią podwójną wygraną. Nasza przewaga nad nimi stopniała do 2 punktów.

Dudek obudził się na starcie na bieg ze słabymi Łotyszami, ale już Leonowi Madsenowi z Danii nie dał rady, a na dokładkę Bartosz Zmarzlik popełnił błąd na trasie i przegraliśmy z Duńczykami 3:6. I ta porażka zamknęła nam drogę do bezpośredniego awansu do finału. Ten padł łupem Australijczyków, którzy po 2:7 z Polakami wygrali pięć kolejnych biegów 7:2. W tej sytuacji mogliśmy się szykować na kolejny wyścig z Danią. Tym razem stawką był finał.

W pierwszym podejściu do barażu Madsen przewrócił Dudka i stało się jasne, że w powtórce nasi muszą tylko dojechać do mety. Tak też zrobili i mogli się szykować do walki o złoto z tymi samymi Australijczykami, którzy po kiepskim starcie mknęli niczym TGV. Na nasze nieszczęście w finale nie zwolnili. I nic nie dało to, że Dudek wygrał start, bo na końcu przegraliśmy 2:7. I nie mieliśmy w tym biegu nic do powiedzenia.

Wyniki zawodów

Australia: 37

1. Brady Kurtz 20 (0,4,4,4,4,4)

2. Jack Holder 17 (2,3,3,3,3,3)

3. Jason Doyle - nie startował

Polska: 35 + 5

1. Patryk Dudek 17 (4,2,3,2,3,3) + 3

2. Bartosz Zmarzlik 18 (3,3,4,4,4,0) + 2

3. Piotr Pawlicki - nie startował

Dania: 34 + 4

1. Leon Madsen 18 (3,0,4,4,3,4) + w

2. Michael Jepsen Jensen 16 (4,2,2,2,4,2) + 4

3. Mikkel Michelsen

IV. Szwecja: 27

1. Jacob Thorssell 6 (3,0,0,0,0,3)

2. Fredrik Lindgren 21 (4,4,2,3,4,4)

3. Timo Lahti - nie startował

V. Wielka Brytania: 24

1. Robert Lambert 16 (2,3,3,3,3,2)

2. Daniel Bewley 6 (0,2,4,w,-,-)

3. Tom Brennan 2 (2,0)

VI. Łotwa: 18

1. Andrzej Lebiediew 14 (3,4,3,2,2,-)

2. Jewgienij Kostygow 0 (-,0,-,-,0,0)

3. Daniił Kołodinski 4 (2,0,0,2)

VII. Czechy: 14

1. Vaclav Milik 2 (0,-,-,2,0,0)

2. Jan Kvech 12 (2,4,2,d,2,2)

3. Adam Bednar 0 (d,0)

