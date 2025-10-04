Polacy wypuścili złoto z rąk. Trener kadry nie przebierał w słowach

To miał być moment, kiedy Polska w końcu odczaruje zawody Speedway of Nations. I choć reprezentanci prowadzili przez znaczną część turnieju, to w kluczowym momencie wszystko się posypało.

To był punkt zwrotny zawodów, sytuacja wymknęła się spod kontroli

- Porażka z Danią była punktem kulminacyjnym tych zawodów. Wtedy nam to wszystko uciekło. W barażu też nie byliśmy wystarczająco szybcy. Powinniśmy się cieszyć z tego srebra, ale zawsze zostaje gdzieś z tyłu głowy, że nadal nie zdobyliśmy złota. Mniej więcej od połowy zawodów zaczęliśmy się gubić. Padał deszcz, ale nie możemy się tym tłumaczyć. Byliśmy o krok do tyłu ze zmianami na finał - mówi Rafał Dobrucki Interii Sport.

Polacy musieli mierzyć się z Duńczykami w barażu o finał. Trybuny w Toruniu zadrżały, kiedy na wejściu w drugi wiraż upadł Patryk Dudek. Było to po kontakcie z Leonem Madsenem. - Z mojego punktu widzenia nie było żadnej kontrowersji. Patryk oczywiście mógł się nie wywrócić, ale zawodnik przeprowadzający atak musi mieć tego świadomość i przysłowiowo nie skosić rywala. Obejrzałem kilka powtórek i innej decyzji być nie mogło - tłumaczył.

Pawlicki mógł zmienić Dudka

Dudek błyskawicznie chwycił się za kontuzjowaną rękę, z którą miał już problem podczas finału PGE Ekstraligi. - Był taki pomysł, żeby pojechał Piotr Pawlicki, lecz Patryk się zawziął. Motor Madsena zahaczył o rękę Patryka i doszło do urazu palca. Patryk był jednak zdecydowany, że pojedzie w powtórce - wyznaje Dobrucki.

Zawodnik klubu z Torunia nie był jednak wystarczająco szybki przez cały wieczór. Niektórzy się zastanawiali czy nie warto było wtedy zaryzykować Pawlickim. - Naszym celem był bezpośredni awans do finału. Mieliśmy świadomość, że wszystko, co się dzieje do 14. biegu, jest niezwykle cenne, bo gdyby przerwano zawody, to byłyby zaliczone. Do tamtego momentu prowadziliśmy, więc nie było miejsca na eksperymenty. Poza tym Patryk zna ten tor bardzo dobrze. Puszczenie Piotra to byłby czysty strzał, mógł się nie odnaleźć w tych warunkach, kiedy rywale mieli na koncie dużo więcej biegów - podkreśla.

Dobrucki wprost o Speedway of Nations

Polska znów nie wygrała Speedway of Nations, ale za rok wraca Drużynowy Puchar Świata. Finał odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. - To impreza zupełnie innej rangi. SoN nie budzi tak wielkiego zainteresowania. Nie spełniło to wcześniejszych założeń, że większa ilość nacji startujących w turnieju zwiększy zainteresowanie. Miał to być swego rodzaju powrót do dawnych lat, ale organizatorom się to zupełnie nie udało - kończy.

Dobrucki w rozmowie ze Zmarzlikiem i Pawlickim Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik z trenerem Rafałem Dobruckim. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

