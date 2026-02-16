Polacy powołają własne mistrzostwa świata? Brytyjski ekspert wieszczy rewolucję

Kibice od dawna narzekają na spadający prestiż walki o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Prawdziwą bombę zrzucił jednak Peter Oakes, który wziął do ręki kalkulator i porównał żużlową elitę z innymi sportami popularnymi na Wyspach Brytyjskich. Wyniki są druzgocące.

Żużel jako "ubogi krewny". Darts i squash deklasują SGP

Dziś żużlowiec, który wygra pojedynczą rundę Grand Prix, wzbogaci się o około 10 000 funtów. Nawet jeśli zdominuje cykl i wygra wszystkie 10 rund, to zakręci się w okolicy 100 tysięcy funtów. Jak to wygląda na tle innych sportów? Komicznie.

- Nagroda dla nastolatka Luke'a Littlera za zwycięstwo w Paddy Power World Darts Championship była dziesięciokrotnie większa! Główna wygrana mało znanego Chińczyka Zhao Xintonga za zwycięstwo w World Snooker Championship wyniosła 500 000 funtów - wylicza Oakes na łamach "Speedway Star".

Nawet squash, który nie gości na czołówkach gazet, dysponował łączną pulą nagród na poziomie niemal miliona funtów.

Brutalna inflacja. W 1997 roku płacili... więcej!

Największym absurdem nowej tabeli wypłat jest jednak fakt, że uwzględniając inflację, żużlowcy zarabiają dziś realnie mniej niż u zarania cyklu Grand Prix.

Krótka lekcja żużlowej ekonomii według Oakesa:

1997 rok: Pula nagród wynosiła 51 522 funty (co przy dzisiejszej inflacji odpowiada 102 855 funtom).

2026 rok: Pula nagród wyniesie ok 76 000 tysięcy funtów.

Gdy Greg Hancock wygrywał w Pradze w 1997 roku, jego nagroda w przeliczeniu na dzisiejsze realia wynosiłaby ok. 14 563 funtów. Dziś zwycięzca dostanie ok. 10 tysięcy. - Żużel to chyba jedyna dyscyplina sportowa, w której w tym okresie nastąpił tak realny spadek puli nagród - podsumowuje gorzko dziennikarz.

Czas na polską rewolucję?

Wobec finansowej zapaści FIM i cyklu SGP, Oakes widzi na horyzoncie potężne trzęsienie ziemi. Skoro to w Polsce są największe pieniądze, najwięksi sponsorzy i najpotężniejsze stacje telewizyjne, to dlaczego Polacy mają dostosowywać się do biednych realiów światowej centrali?

Brytyjczyk sugeruje, że w niedalekiej przyszłości polscy działacze mogą pójść śladem Kerry'ego Packera (który w 1977 roku zrewolucjonizował krykieta, tworząc własne, bajecznie bogate World Series) i powołać do życia nowe, niezależne Mistrzostwa Świata. To oczywiście na dzisiaj tylko teorie.

