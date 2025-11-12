Niepokojące informacje ws. Polaka. Są obawy, dostanie ultimatum

W 2023 roku niewielu postawiłoby pieniądze na to, że dwa lata później Patryk Dudek będzie znajdował się de facto w życiowej dyspozycji. Polak dopiął swego i wrócił do cyklu Grand Prix, zgarniając przy okazji worek złotych medali w zawodach rangi mistrzostw Polski czy Europy.

Dudka i Hollowaya czeka poważna rozmowa

Dudek jako jeden z nielicznych postawił w minionym sezonie na współpracę z kilkoma tunerami na raz. Najpierw rozpoczął jazdę na jednostkach Flemminga Graversena i Finn Rune Jensena, a następnie w ramie pojawiły się również silniki Ashleya Hollowaya. To właśnie w tym miał tkwić sekret wystrzałowej formy Dudka. Polak był drugim zawodnikiem PGE Ekstraligi ze średnią 2,36 pkt/bieg, czym walnie przyczynił się do złota w Toruniu.

Jak już wyżej wspomnieliśmy, 33-latek wrócił do Grand Prix i znów powalczy o tytuł mistrza świata. Pojawiła się jednak obawa, a całą spiralę swoją wypowiedzią nakręcił Piotr Baron. Trener nie jest przekonany, że Dudek otrzyma tak samo szybkie silniki w przyszłym roku właśnie ze względu na powrót do jazdy w indywidualnych mistrzostwach świata. Holloway w 2026 roku będzie miał aż pięciu klientów w GP. Będą to Dudek, Kurtz, Bewley, Woffinden i Lambert.

Niedługo będziemy o tym rozmawiać i muszą zdecydować. Drzwi mają zawsze otwarte, ale nie mogę dać od siebie stu procent, jeśli wiem, że do kolejnego wyścigu może wyjechać na jednostce innego tunera. Z perspektywy mojego biznesu nie miałoby to sensu. Pracuję tak od 5 lat

Holloway chce pracować z Dudkiem na wyłączność

Brytyjski tuner wyjaśnił swoją perspektywę. - Z drugiej strony nie robiłbym problemów, gdyby zechciał poszukać czegoś na innych silnikach, co pozwoliłoby dojść nam do porozumienia z naszym sprzętem. Chcę widzieć, że ktoś daje od siebie sto procent, bo my poświęcamy całą swoją energię. Wszystko zależy od Patryka i jego teamu. Musimy wybrać kierunek i stworzyć plan działania - podkreśla w rozmowie z Mateuszem Kędzierskim.

- W tym roku posiadali dwa moje używane silniki z 2023 roku. W najgorszym scenariuszu Patryk będzie miał do dyspozycji te dwa silniki, na których jeździł w tym roku. Chciałbym współpracować z nim na wyłączność. One były w bardzo dobrym stanie. Patryk zaczął na nich jeździć mniej więcej na przełomie od kwietnia lub maja. Poza tym wcześniej testowali rozwiązania od innych tunerów - kwituje.

Patryk Dudek Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Damian Ratajczak z Patrykiem Dudkiem. TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Dudek i Mikkel Michelsen zadowoleni Łukasz Trzeszkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

