Niepokojące doniesienia ws. słynnej ligi. Kolejne kłopoty, jest coraz gorzej

Brytyjskie rozgrywki ligowe na żużlu były w XX wieku najbardziej prestiżowymi. Dla polskiego zawodnika był to zaszczyt, żeby móc startować na Wyspach. Ścigali się tam najlepsi żużlowcy na świecie. Wszystko jednak się zmieniło.

Angielska liga upada. Tylko pięć drużyn

Polska od momentu transformacji ustrojowej stopniowo zaczęła przejmować pałeczkę. Od tamtej chwili zagraniczne gwiazdy zaczęły podpisywać wielkie kontrakty w naszej lidze. Teraz to polska Speedway Ekstraliga wyznacza trendy i to tutaj zarabia się najwięcej. Dziś żaden poważny zawodnik nie wyobraża sobie nie występować w Polsce, bo nie spięłoby się to finansowo.

W Anglii natomiast jest coraz gorzej i nic nie wskazuje na to, żeby obecny kierunek uległ zmianie. Co chwilę likwiduje się kolejny z torów, a w tym roku w najwyższej klasie wystartuje tylko pięć drużyn. Pięć drużyn na całą ligę. Przez moment mogło się wydawać, że nie będzie aż tak źle. Kiedy obostrzenia pandemiczne zostały zniesione, część najlepszych zawodników wróciło na Wyspy Brytyjskie. Jak widać, nie na długo.

Kolejne gwiazdy rezygnują z jazdy na Wyspach. Nowy przepis tylko ich dobije

Wiadomo już, że kontraktów nie przedłużą Jason Doyle i Emil Sajfutdinow. Nie będzie także Macieja Janowskiego, który ostatnie dwa lata spędził w Premiership. To doświadczenie miało mu pomóc w powrocie do wysokiej dyspozycji. Nie od dziś wiadomo, że angielskie tory są bardzo wymagające i uczą innej techniki jazdy, aniżeli polskie. To samo zrobił Piotr Pawlicki, ale jego przygoda trwała tylko jeden rok.

Co gorsza, od 2027 roku wejdzie przepis, który może być gwoździem do trumny dla angielskiej ligi. Podpisując kontrakt w PGE Ekstralidze lub Metalkas 2. Ekstralidze, będziesz zmuszony parafować umowę tylko z jednym klubem zagranicznym. Znaczna większość wybierze wtedy Szwecję lub ewentualnie Danię. Anglia jest na zupełnie innym biegunie pod kątem logistycznym, a co za tym idzie również finansowym.

