Nagła zmiana w polskiej kadrze. Trener reprezentacji długo się nie zastanawiał

Szymon Makowski

Maksymilian Pawełczak w niedzielę uchronił Abramczyk Polonię Bydgoszcz przed porażką z Gezet Stalą Gorzów, a już za chwilę założy kevlar reprezentacji Polski. Junior w ostatniej chwili zastąpił powołanego wcześniej Wiktora Przyjemskiego, lidera młodzieżowej kadry. To szybka reakcja trenera Rafała Dobruckiego na świetny debiut 16-latka. Takie obrazki nie zdarzają się zbyt często. Do Pawełczaka po radę zgłaszali się dużo bardziej doświadczeni seniorzy Polonii.

Trener Rafał Dobrucki powołał Maksymiliana Pawełczaka do kadry na SoN 2
Trener Rafał Dobrucki powołał Maksymiliana Pawełczaka do kadry na SoN 2TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

W zeszłą niedzielę cała żużlowa Polska złapała się za głowę. O skali talentu Maksymiliana Pawełczaka słyszano już dużo wcześniej, ale niewielu spodziewało się, że już w debiucie będzie rozstawiał światowe gwiazdy po kątach. Abstrahując od samej zdobyczy punktowej, Pawełczak główną uwagę przykuwał swoim zachowaniem na torze.

Gwiazdy Polonii Bydgoszcz przychodziły do Pawełczaka po radę

16-latek wykazywał się doskonałą znajomością kątów na bydgoskim torze. Nawet po przegranym starcie potrafił umiejętnie nadrobić dystans do rywali z Gorzowa. Co więcej, wyścig ledwo się rozpoczynał, a Pawełczak błyskawicznie poszukiwał swojego kolegi z pary, żeby mu pomóc i wyjść z nim razem na podwójne prowadzenie. Taką dojrzałością i orientacją na żużlowym owalu wykazują się dosłownie nieliczni.

Pawełczak wykonywał takie manewry już w debiucie ligowym. W sumie uzyskał dziesięć punktów z bonusem w pięciu startach. Na swoim rozkładzie miał chociażby Martina Vaculika czy Andrzeja Lebiediewa. Słowaka pokonał aż dwukrotnie i wcale nie umniejsza temu dokonaniu fakt, iż Vaculik nie był przesadnie szybki w tym spotkaniu. To właśnie do wychowanka Polonii pomiędzy biegami przychodzili po radę bardziej doświadczeni seniorzy.

Pawełczak zadebiutuje w reprezentacji, zastąpi lidera kadry

Po świetnym występie w Bydgoszczy selekcjoner polskiej kadry długo się nie zastanawiał. - Z uwagi na sytuację zdrowotną Wiktora Przyjemskiego nastąpiła zmiana i w jego miejsce wystartuje Maksymilian Pawełczak. Wiktor boryka się z dwiema kontuzjami, a starty w finale SGP2 w Vojens, jak i finałowym dwumeczu PGE Ekstraligi nie pomogły w rehabilitacji urazów - oświadczył trener Rafał Dobruckim mediom polskiej reprezentacji.

Pawełczak zastąpi więc poturbowanego Przyjemskiego i stworzy duet z Damianem Ratajczakiem. Zawodnikiem rezerwowym będzie miejscowy ulubieniec, czyli Antoni Kawczyński. Obrona złota nie będzie wcale taka prosta. Najgroźniejszym rywalem wydaje się być reprezentacja Danii, mając w składzie Mikkela Andersena, Williama Drejera i Villadsa Nagela.

Zawodnik sportów motorowych na motocyklu wykonujący efektowny manewr na torze żużlowym, ubrany w kombinezon wyścigowy i kask, dynamiczny ruch koła oraz kurz wzbijający się spod opony.
Maksymilian PawełczakTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik żużlowy w pełnym stroju ochronnym pokonuje zakręt na torze, dynamicznie pochylając motocykl; w tle wyraźnie widoczny jest fragment toru żużlowego oraz zielona murawa.
Maksymilian PawełczakTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Na zdjęciu: Wiktor Przyjemski
Na zdjęciu: Wiktor PrzyjemskiPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
