Nagła zmiana w polskiej kadrze. Trener reprezentacji długo się nie zastanawiał

W zeszłą niedzielę cała żużlowa Polska złapała się za głowę. O skali talentu Maksymiliana Pawełczaka słyszano już dużo wcześniej, ale niewielu spodziewało się, że już w debiucie będzie rozstawiał światowe gwiazdy po kątach. Abstrahując od samej zdobyczy punktowej, Pawełczak główną uwagę przykuwał swoim zachowaniem na torze.

Gwiazdy Polonii Bydgoszcz przychodziły do Pawełczaka po radę

16-latek wykazywał się doskonałą znajomością kątów na bydgoskim torze. Nawet po przegranym starcie potrafił umiejętnie nadrobić dystans do rywali z Gorzowa. Co więcej, wyścig ledwo się rozpoczynał, a Pawełczak błyskawicznie poszukiwał swojego kolegi z pary, żeby mu pomóc i wyjść z nim razem na podwójne prowadzenie. Taką dojrzałością i orientacją na żużlowym owalu wykazują się dosłownie nieliczni.

Pawełczak wykonywał takie manewry już w debiucie ligowym. W sumie uzyskał dziesięć punktów z bonusem w pięciu startach. Na swoim rozkładzie miał chociażby Martina Vaculika czy Andrzeja Lebiediewa. Słowaka pokonał aż dwukrotnie i wcale nie umniejsza temu dokonaniu fakt, iż Vaculik nie był przesadnie szybki w tym spotkaniu. To właśnie do wychowanka Polonii pomiędzy biegami przychodzili po radę bardziej doświadczeni seniorzy.

Pawełczak zadebiutuje w reprezentacji, zastąpi lidera kadry

Po świetnym występie w Bydgoszczy selekcjoner polskiej kadry długo się nie zastanawiał. - Z uwagi na sytuację zdrowotną Wiktora Przyjemskiego nastąpiła zmiana i w jego miejsce wystartuje Maksymilian Pawełczak. Wiktor boryka się z dwiema kontuzjami, a starty w finale SGP2 w Vojens, jak i finałowym dwumeczu PGE Ekstraligi nie pomogły w rehabilitacji urazów - oświadczył trener Rafał Dobruckim mediom polskiej reprezentacji.

Pawełczak zastąpi więc poturbowanego Przyjemskiego i stworzy duet z Damianem Ratajczakiem. Zawodnikiem rezerwowym będzie miejscowy ulubieniec, czyli Antoni Kawczyński. Obrona złota nie będzie wcale taka prosta. Najgroźniejszym rywalem wydaje się być reprezentacja Danii, mając w składzie Mikkela Andersena, Williama Drejera i Villadsa Nagela.

