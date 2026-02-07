Mistrz świata odgraża się Polakom. Przekleństwo naszej kadry. Już raz to zrobili

Ostatni weekend sierpnia w żużlowym kalendarzu zaznaczony jest na czerwono. Na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się nie tylko największa impreza tegorocznego sezonu, ale być może nawet XXI wieku.

Żaden Polak nie wygrał na PGE Narodowym

W polskiej stolicy rozegra się finał Drużynowego Pucharu Świata. Ostatnie trzy edycje w 2016, 2017 i 2023 roku padły łupem Biało-Czerwonych. Wiele na to wskazuje, że teraz nasi reprezentanci będą mieli najtrudniejszą przeprawę od lat. Już trzy lata temu we Wrocławiu Maciej Janowski zdobył dla nas złoto rzutem na taśmę. W tym roku może być jeszcze trudniej.

Finał odbędzie się na sztucznym torze w Warszawie, który do tej pory nie do końca pasował naszym zawodnikom. Co prawda Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek czy Maciej Janowski stawali na podium turniejów Grand Prix na Narodowym, ale żaden z nich nie sięgnął po wygraną. Poza tym "drużynówka" rządzi się swoimi prawami, a reszta naszych kadrowiczów miała do tej pory problem ze zmiennymi warunkami na tym sztucznym torze.

Australijczycy chcą pokonać Polaków na ich własnym terenie

Największym rywalem Polakom mają być Australijczycy. To właśnie oni kilka miesięcy temu zagrali nam na nosie i wygrali turniej SoN w Toruniu. - Wygraliśmy już dwukrotnie Speedway of Nations, więc następnym krokiem jest Puchar Świata z pięcioosobową drużyną. Odbędzie się on w Warszawie na torze jednodniowym, a kilku australijskich chłopaków naprawdę lubi takie tory. Spróbujemy ponownie odebrać Polakom zwycięstwo na ich własnym terenie - mówi Jack Holder.

Kiedy zaprzestano organizacji DPŚ, głównym motywem była dysproporcja pomiędzy reprezentacjami. Polacy nie mieli wówczas równych sobie. Teraz to się zmieniło. Bazując na ostatnich sezonach, skład Australijczyków może wyglądać bardzo okazale. Brady Kurtz, Jack Holder, Jason Doyle, Max Fricke to niemalże pewniacy do składu. Co ciekawe, trzech z nich wygrało w Warszawie GP, a Kurtz zajął drugie miejsce.

- Zdecydowanie mamy dobrą grupę chłopaków, którzy będą walczyć o miejsce w Pucharze Świata. Kilku zawodników radzi sobie dobrze, ale Puchar Świata to zupełnie inny poziom. Musimy sprawdzić, kto radzi sobie dobrze pod presją, ale to nie zależy ode mnie. Jeśli zostanę wybrany, dam z siebie 100 procent, a wybór zawodników pozostawimy Markowi Lemonowi. Kogokolwiek wybierze, wyruszymy na tor i wykonamy swoją pracę - kwituje Holder.

Brady Kurtz i Jack Holder w SON 2025. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Śląsk Wrocław - Tauron Gtk Gliwice. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport