Maturzysta bohaterem Biało-Czerwonych. Ile znaczy wsparcie ludzi Hampela

- Przyjechaliśmy po złoto - rzucili na wstępie Duńczycy, którzy przegrali z nami cztery poprzednie edycje DME i w końcu chcieli tę złą passę przełamać. Zebrali mocny skład i od pierwszego biegu zabrali się ostro do roboty. Po pierwszej serii mieli już 4 punkty przewagi, po drugiej 5. Biało-Czerwonym nie pomagały kolejne trójki Bartosza Zmarzlika, bo poza tym źle to wyglądało. Po dwóch seriach mieliśmy już trzy zera, co w poprzednich finałach było nie do pomyślenia.

Pech Polaków. W piątek straciliśmy jednego z liderów

O tym, że będzie ciężko, wiedzieliśmy już po piątkowym meczu PGE Ekstraligi w Grudziądzu, gdzie kontuzji doznał Piotr Pawlicki. Strata takiego zawodnika (średnia 2,1 na wejściu w ligowy sezon) w sytuacji, gdy regulamin zabrania powołać więcej niż jednego uczestnika Grand Prix (selekcjoner postawił na Zmarzlika, ale musiał pominąć sensacyjnego zwycięzcę inauguracji Kacpra Worynę i mistrza Europy Patryka Dudka), musiała się odbić. Nawet jeśli Stanisław Chomski mógł sięgnąć po wicemistrza świata juniorów Wiktora Przyjemskiego. Ten zaczął od zera, w drugim wyścigu przyjechał drugi i wydawało się, że to przełamanie, ale w trzecim starcie znów było zero, a potem selekcjoner go zmienił.

Trochę radości w serca polskich kibiców wlał w pierwszym biegu juniorskim Bartosz Bańbor. Polak pokonał rewelacyjnego w tym roku Duńczyka Villadsa Nagela. Nasza strata do Duńczyków zmniejszyła się do 4 punktów i wydawało się, że mamy to, że to przełom po dwóch nieudanych rundach. Jednak w trzeciej serii posypaliśmy się kompletnie. Dania dorzuciła 4 punkty i już miała 8 punktów przewagi nad Polakami, a do skóry dobrali się nam jeszcze Szwedzi.

Dramat Zmarzlika tuż po starcie

Przed zawodami nikt by nie pomyślał, że w czwartej serii będziemy ratowali się rezerwami. Pech chciał, że startujący z rezerwy Zmarzlik przegrał start, a za chwilę okazało się, że zdefektował mu motocykl. Stało się jasne, że złoto nam ucieka i w zasadzie musimy się skupić na ratowaniu drugiej pozycji. Na szczęście kolejna rezerwa dała nam wygraną. Tegoroczny maturzysta Bańbor pokazał, że można, ogrywając bardzo szybkiego lidera Duńczyków Michaela Jepsena Jensena. Potem jeszcze porwał kibiców Zmarzlik, który w nominalnym starcie w czwartej serii powalczył w swoim stylu na dystansie i uciekliśmy Szwedom na 4 punkty.

Mimo zwycięstw Zmarzlika i Bańbora nasza strata do Duńczyków wynosiła w tym momencie 10 punktów. Na pięć biegów przed końcem to w zasadzie zamykało temat wygranej. Duńczycy, nawet przy komplecie Polaków, potrzebowali w tym momencie 6 punktów. Połowę z tego przywiózł Nagel w drugim biegu juniorskim. W następnym wyścigu (numer 20) my cieszyliśmy się z kolejnej wygranej Bańbora i srebra Polaków, a Duńczycy cieszyli się ze złota. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że Dania na złoto zasłużyła, a my z tym dziurawym składem nie mogliśmy liczyć na więcej. Cieszy forma Bańbora, który w tym sezonie, z mechanikami wicemistrza świata Jarosława Hampela w boksie, radzi sobie wybornie. W finale stracił tylko 1 punkt i uratował nam te zawody.

Selekcjoner zadał na koniec to pytanie

Warto dodać, że po zawodach selekcjoner długo rozmawiał z zawodnikami i coś im tłumaczył. Najważniejsza była jednak puenta tej dyskusji. Wtedy padło pytanie o sierpniowy finał Drużynowego Pucharu Świata na PGE Narodowym. To jest ta najważniejsza dla nas impreza tego roku, więc Chomski rzucił do zawodników: kto wygra w Warszawie? Odpowiedź, że Polska musiała usatysfakcjonować trenera. Tym bardziej, że mamy rezerwy. - Nasza sytuacja w finale DME skomplikowała się po piątkowej kontuzji Pawlickiego. Niektórzy zawodnicy nie dojechali też mentalnie na zawody - przyznał Chomski stojąc już przed kamerami TVP Sport i trudno nie przyznać mu racji.

Wyniki zawodów:

1. Dania 42 punkty, 2. POLSKA 39, 3. Szwecja 26, 4. Łotwa 25.

Bartosz Bańbor.

Bartosz Zmarzlik ze swoim teamem

Trener i kierownik kadry. Stanisław Chomski i Dariusz Cieślak.

