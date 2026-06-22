Ma dopiero 14 lat, a już drugi raz został mistrzem świata. Tata z ważną deklaracją

Kiedy został mistrzem świata po raz pierwszy, to do końca nie było wiadomo, czy w ogóle wystartuje w finale. Wtedy nie miał jeszcze tylu sponsorów, co obecnie, więc jego tata sam łatał dziury w silnikach, a mama szyła brakujący pokrowiec na kask z zielonych majtek kupionych na targu. Teraz wszystko wyglądało inaczej. - Kibice Franka zostali jego sponsorami - mówi nam Marek Szczyrba, tata mistrza, który w pierwszych dwóch latach wydał z żoną na karierę syna 100 tysięcy złotych. Potem przestali liczyć, na szczęście zjawili się sponsorzy.

Franek Szczyrba przejdzie po czerwonym dywanie

14-latek z Polski był jednym z faworytów finału SGP3 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Zaczął od porażki z rezerwowym, ale potem był już bezbłędny. - Teraz się cieszy, bo jako mistrz zostanie zaproszony 5 grudnia na galę sportów motocyklowych organizowaną przez FIM. Ta odbędzie się w Maladze. Franek przejdzie po czerwonym dywanie - opowiada dumny ojciec.

Marek Szczyrba mimo kolejnych sukcesów syna nie chodzi jednak z głową w chmurach. Pilnuje też, by syn również twardo stąpał po ziemi. Kiedy dla żartu mówimy "witamy tatę mistrza świata" szybko ripostuje: - Jestem tatą Franka i Antka. Młodszy syn nie jeździ. Chciałby, ale żona mówi, że jeden żużlowiec w rodzinie wystarczy.

Marek Szczyrba składa deklarację. "Żeby uciąć"

Po sieci krąży rolka nakręcona przez branżowy portal po-bandzie.com.pl, gdzie Franek odpowiada na kilka pytań. Na wszystkie z poważną miną, niektóre odpowiedzi ucina, na twarzy w ogóle nie widać radości. - Od dziesiątej rano byliśmy na stadionie, a zawody skończyły się około 22.00. Zmęczony był. Zapewniam jednak, że się cieszył. Poza tym on jest asertywny, trzyma dystans i nie otwiera się tak łatwo. Przy tym jest zero-jedynkowy - tłumaczy tata zachowanie syna.

Franek nie chciał powiedzieć wprost, czy uważa, że ma talent. Nie chciał też rozmawiać o transferowych ofertach, choć w żużlu jest tak, że prezesi wyrywają sobie zawodników z rąk. Zwłaszcza tak utalentowanych. - To ja coś powiem - zaczyna pan Marek. - Żeby uciąć to wszystko. Moim prywatnym marzeniem jest, żeby Franek, jak już będzie mógł startować w lidze, pojechał w klubie z Rybnika. Mamy kontrakt do 21. roku życia, czyli na najbliższe siedem lat. Odejście z ROW-u byłoby głupotą. Tu mamy wszystko, nie widzę powodu, by gdziekolwiek się ruszać - zauważa tata mistrza.

To największy kapitał Franka Szczyrby

- Wiem, mówią, że prezes ROW-u jest specyficzny, ale ja się z nim dogaduję. Zimą sobie szczerze pogadaliśmy, przedstawił mi swój pomysł na najbliższe lata, gdzie jest miejsce dla Franka. Takie szczególne. Chciałbym, żeby to się sprawdziło, bo przecież sam jeździłem dla Rybnika. Poza tym kibicom ROW-u też się coś należy - zdradza pan Marek.

Prezes Mrozek komplementuje Szczyrbę. W zasadzie całą rodzinę. - Chłopak jest fajny, utalentowany, ale ważne jest też to, że ma bardzo mądrych, rezolutnych i rozsądnych rodziców, którzy sterują jego karierę. Po złocie wielu zaczynało wypinać pierś po ordery, ale największy wkład w tytuł ma właśnie Marek. To największy kapitał Franka. Jeśli tak zostanie, to jestem o tego naszego mistrza, spokojny - mówi nam prezes ROW-u Krzysztof Mrozek.

- Ja tam jestem: przynieś, wynieś, pozamiataj - przekonuje tata Franka, kiedy czytamy mu, co sądzi o nim prezes Mrozek. - Każdy ojciec zrobi dla swojego dziecka wszystko - dodaje jednak po chwili. - A jeszcze chciałem o tym talencie powiedzieć. Po północy wróciliśmy z zawodów, które Franek wygrał, a o siódmej rano budziliśmy się, żeby myć motocykle. Nigdy nie nazwałbym syna perełką, czy talentem. Na wynik składa się wiele rzeczy. Talent, to tylko jeden klocek domina - kwituje pan Marek.

Franciszek Szczyrba mistrzem Polski. materiały prasowe

Rodzina Szczyrbów na żużlowym stadionie. archiwum prywatne

Franciszek Szczyrba fetuje złoto w SGP3. Taylor Lanning/PDC materiały prasowe





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