Kuriozalny termin, przed nimi ponad 1000 kilometrów. Jednemu się upiekło

To był thriller we francuskim Macon. Reprezentacje Polski i Danii szły łeb w łeb, a złoty medal mistrzostw Europy do lat 24 rozstrzygnął się dopiero w ostatnim wyścigu. Presję na swoich barkach udźwignął Wiktor Przyjemski, pieczętując wygraną w zawodach. Najgorsze jednak dopiero przed nimi. Tych, którzy pojadą w niedzielę w Zielonej Górze, czeka teraz 12 godzin drogi na mecz PGE Ekstraligi.