Kurczy się przewaga Bartosza Zmarzlika, debiutant odrabia punkty. Kłopoty drugiego z Polaków

Pewne jest, że walka o złoto rozstrzygnie się pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. Będący na trzecim miejscu Fredrik Lindgren traci do Kurtza 23 punkty, a do Zmarzlika aż 32. Szwedowi po piętach depcze Daniel Bewley ze stratą 2 "oczek" do strefy medalowej. Brytyjczyk nie ma w kolekcji żadnego medalu Grand Prix. To dla niego życiowa szansa.