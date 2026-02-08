Kubeł zimnej wody, a teraz takie wieści. Wyjątkowa impreza z udziałem Zmarzlika

To, że Łódź ubiegła Gorzów i wygrała przetarg o prawa do licencji na Grand Prix 2026, było wielką sensacją. Ostatnio jednak nowa runda GP jest jednak wspominana głównie ze względu na ceny biletów (1700 zł VIP, 700 zł trybuna główna, 350 zł normalny). Dla części kibiców są one zdecydowanie za wysokie.

Dyrektor Orła o cenach biletów. "To tylko trick"

- Wylała się krytyka, kiedy podaliśmy ceny biletów na dwa dni ścigania, ale będziemy tej decyzji bronić. Było to przemyślane w każdym aspekcie. Nie planujemy jednodniowego Grand Prix, a cały weekend pełen atrakcji, z dwoma super turniejami. Rozliczycie nas po fakcie, a nie. Poza tym to nieprawda, że ceny są odbiegające od rund w naszym kraju, czy państwach sąsiadujących. Mówię tu o realnych cenach, a nie marketingowym przekazie "bilety już od…", bo to tylko trick, którego świadomie nie chcieliśmy stosować. Impreza będzie premium - mówi Jan Konikiewicz, dyrektor Orła Łódź o zawodach, jakich jeszcze w tym mieście nie było.

Łódź i Orzeł na pewno zrobią wszystko, żeby dwa kolejne wieczory (SGP2 31 lipca i SGP 1 sierpnia) były niezapomniane, bo to może być świetny argument w rozmowach o kolejnej licencji. A łatwe one nie będą, bo w kalendarzu GP na 2027 są już Warszawa (wraca po organizacji DPŚ w tym roku) i Toruń. Wrocław też stanie na głowie, żeby przedłużyć wygasający w tym roku kontrakt. Łodzi trudno będzie wbić się na trzeciego.

Wyjątkowe Grand Prix. Mają asa w rękawie

- Dlatego chcemy zrobić wszystko, żeby to sierpniowe Grand Prix wyszło super i żeby było dalej w kalendarzu. Zrobimy, co się da, żeby to miało zarówno sportowe, jak i organizacyjne uzasadnienie. Zakładam, że jak będą dobre zawody i świetne ściganie, to promotor będzie musiał coś wymyślić. Mamy pomysły, duże wsparcie miasta, mnóstwo dobrej energii i już teraz mogę obiecać, że zawody będą wyjątkowe - zapewnia Konikiewicz.

Co będzie w tym łódzkim Grand Prix takiego wyjątkowego? - Niektóre rzeczy będą widoczne już u progu sezonu, wszystkiego zdradzić nie mogę. Na pewno chcemy zrobić dwudniowy festiwal żużla na wzór najlepszych imprez rozrywkowych. Sportowo nie mam obaw: nasz toromistrz, który ma doświadczenie we współpracy z Philem Morrisem, zrobi tor, na którym będzie się bardzo dużo działo - zauważa nasz rozmówca.

"Była wielka piłka, wielka siatkówka, czas na żużel"

Ten toromistrz, to Rafał Pilarski, który pracował do niedawna w Sparcie Wrocław, więc robił tor na Grand Prix na Olimpijskim, gdzie ściganie zawsze było znakomite. Jeśli przełoży to na Łódź, to będzie połowa sukcesu. - Cały parking wyłączymy pod rozbudowaną fan zonę. Chcemy, żeby stadion i miasto żyły Grand Prix przez cały weekend - mówi Konikiewicz.

Dyrektor Orła wierzy, że zrobią w Łodzi Grand Prix, którego promotor i kibice długo nie zapomną. - Łódź jest mocno rozwojowa, dużo się w niej dzieje biznesowo. Była tu wielka piłka, wielka siatkówka, czas na żużel na najwyższym poziomie. Chcemy pokazać, że to wyjątkowe miejsce, jakim jest Motoarena jest w Łodzi potrzebne - kwituje działacz, a my dodajmy, że mimo narzekań na ceny biletów ich sprzedaż idzie bardzo dobrze. Jest mnóstwo zamówień z zagranicy, a ponad 60 procent wejściówek już znalazło nabywców.

Jan Konikiewicz na meczu Orła Łódź. Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Moto Arena w Łodzi Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

