Krytykowany Włoch przerywa milczenie. Padły zarzuty w stronę Polaków

Niedługo zacznie się SEC. Polska będzie mieć pięciu czy sześciu uczestników w tych rundach. Przy liczbie 16 zawodników, to są mistrzostwa Europy? Federacja FIM Europe zrzesza 33 kraje. Pomyśl, ile jest państw w tych rozgrywkach, a ile turniejów jest organizowanych w Polsce. To połowa cyklu. FIM jest krytykowane, że organizujemy za dużo rund Grand Prix w Polsce, ale są ich trzy na dziesięć. W SEC masz dwie na cztery plus Drużynowe Mistrzostwa Europy, które zawsze są w Polsce