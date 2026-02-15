Kontrowersyjna zmiana w Grand Prix. Drastyczne cięcia. Zmarzlik mówi wprost

Przez ostatnie lata doszło do wielu zmian w Grand Prix. Ta ostatnia była jednak najbardziej dotkliwa. Nowy promotor zaczął od oszczędności, znacznie uszczuplając pulę nagród dla zawodników.

Zmarzlik wprost o kolejnych zmianach w Grand Prix

W sumie na tym całym procederze organizatorzy wydadzą o 1,5 miliona złotych mniej, niż wcześniej. Do tego dochodzą cięcia związane z Drużynowym Pucharem Świata, co łącznie daje nam około 2 milionów. Zawodnicy mogą czuć się poszkodowani, bo już przy wcześniejszych kwotach byli zmuszeni dokładać do jazdy w cyklu mistrzostw świata.

Dominik Kubera dla WP wyraził się wprost, że gdyby oceniał GP pod względem komfortu, szybko zrezygnowałby z występów. Nieco inne podejście ma Bartosz Zmarzlik, choć poprzednie zmiany, a szczególnie te, wpływające na rywalizację, uderzały bezpośrednio w jego słaby punkty. Kiedy jednak doszło do wdrożenia ich w życie, Polak ze wszystkim sobie poradził i sięgnął po szóste złoto.

Nigdy nie poświęcałem regulaminowi zbyt wiele uwagi. Jest jaki jest. Dla mnie najważniejsze jest osiągnięcie jak najlepszych rezultatów. Ale oczywiście czasami zastanawiam się, jaki jest cel pewnych zmian, które na ogół mają powodować, że w naszym sporcie będzie więcej dramatyzmu. Na przykład wybór pól startowych po rundzie zasadniczej. Czasami to pomaga, a czasami nie. To zależy od tego, jak zmienia się tor. Czasami też przy tym potrzeba zwykłego szczęścia. Nie ma planu, który działa w stu procentach

Zmarzlik nie przepada za tym, będąc w Polsce

Eksperci słusznie zauważają, że cykl mistrzostw świata zmierza w złą stronę. Sama dyscyplina na świecie staje się również coraz mniej popularna. Zupełnie inaczej jest w Polsce, gdzie z roku na rok sukcesy Bartosza Zmarzlika odbijają się coraz większym echem. - Często pojawiam się w telewizji i wiele osób mnie rozpoznaje. Czasami jestem na pierwszych stronach gazet. Nie przepadam za tą częścią mojej pracy, ale robię to dla sportu - tłumaczy.

- Nie wiem, dlaczego żużel jest tak popularny w Polsce. Na pewno mamy piękne stadiony i zapewniamy ludziom niezłe widowisko. Wiele osób przychodzi na żużel, bo po prostu lubi go oglądać. Sam też lubię motocross, ale u nas nie jest tak profesjonalny jak speedway. Speedway jest numerem dwa w Polsce, po piłce nożnej - kwituje.

Bartosz Zmarzlik Adam Jankowski East News

Bartosz Zmarzlik próbuje przekonać Phila Morrisa Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Władimir Semirunnij: Cały czas chcę utrzymać wysoki poziom. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport