Od 2018 roku tuner Ryszard Kowalski nie schodzi z najwyższego stopnia podium Grand Prix. Sześciokrotnie triumfował za sprawą Bartosza Zmarzlika, a po jednym tytule dołożyli Tai Woffinden i Artiom Łaguta. W tym sezonie dominacja Polaka może jednak dobiec końca.

Kurtz szedł przez drugą część sezonu jak burza

Wszystko za sprawą Ashleya Hollowaya, który coraz bardziej depcze po piętach Kowalskiemu. W zeszłym roku Brady Kurtz był już bardzo blisko, żeby Brytyjczyk pierwszy raz w życiu zdobył mistrzostwo świata. Australijczykowi zabrakło tylko jednego punktu. Przez drugą część sezonu szedł jak burza, wygrywając pięć rund z rzędu.

I to nie był jeden złoty silnik, tylko co najmniej kilka. Kurtz z Hollowayem pracowali latami, by teraz być w tym miejscu. Kurtz przez cały rok imponował nie tylko świetną prędkością w polu, ale przede wszystkim na starcie. W zasadzie to miał też dużo szczęścia, bo kibice i eksperci dostrzegali, że sędziowie niejednokrotnie przymykali oko na jego ruchy pod taśmą tuż po zapaleniu zielonego światła.

Złoto Zmarzlika zagrożone. Holloway ma Dudka na wyłączność

W stajni Hollowaya są jeszcze Daniel Bewley i Robert Lambert, ale to Patryk Dudek według przewidywań ma być drugim najgroźniejszym rywalem Zmarzlika. Przemysław Termiński, właściciel klubu z Torunia pokusił się nawet o tezę, że może zostać mistrzem świata. Według naszych informacji Dudek porozumiał się z Hollowayem na wyłączność, jeśli chodzi o jednostki w 2026 roku. Wcześniej też z nich korzystał, ale rotował również sprzętem chociażby od Flemminga Graversena.

Dudek w zeszłym roku był nieuchwytny. Polak wygrał m.in. cykl Tauron SEC, IMP oraz PGE Ekstraligę z Toruniem. Poza tym wygrał głosowanie na najlepszego krajowego zawodnika. Głosowanie, które od lat zdominował właśnie Zmarzlik. Eksperci uważają, że forma Kurtza w 2025 to jedno, ale to właśnie Dudek byłby jeszcze większym zagrożeniem dla 6-krotnego mistrza świata.

Czasy, gdy Zmarzlik wygrywał Grand Prix "jedną ręką", dobiegły końca

Głównie przez swoją powtarzalność. Właściwie wychowanek Falubazu mógł się skupić na tym, co potrafi najlepiej. Jazda sprawiała mu przyjemność, bo głowa mogła odetchnąć, gdy w warsztacie wszystko się zgadzało. Będzie to dla niego sezon prawdy, czy poprzednie zmagania były jednorazowym wyskokiem, jeśli chodzi o tak wysoki poziom, którego w karierze dotąd nie prezentował. Co prawda 9 lat temu zdobył wicemistrzostwo świata, ale nawet wtedy nie był tak powtarzalny niemal wszędzie, gdzie wyjeżdżał na tor.

Dla Zmarzlika będzie to poważne wyzwanie. Czasy, kiedy wygrywał Grand Prix "jedną ręką", prawdopodobnie się skończyły. Przynajmniej na razie, bo konkurencja go dogoniła. Polak nad jednym może jednak górować i jest to bardzo wysoka odporność na wszelkie kryzysy. Kiedyś zarzucano mu, że "spala się" w najważniejszych momentach. Odkąd jednak zaczął seryjnie zdobywać tytuły mistrza świata, ta karta odwróciła się w drugą stronę.

Patryk Dudek Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Brady Kurtz i tuner Ashley Holloway. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik Adam Jankowski East News

Bartłomiej Lipiński - najlepsze akcje MVP meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - JSW Jastrzębski Węgiel Polsat Sport