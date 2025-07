Organizatorzy zawodów dawali z siebie wszystko, by wygrać z czasem i odjechać choćby 16 wyścigów zanim spadnie deszcz, bowiem to właśnie po 16. wyścigu zawody można przerwać i zaliczyć ich wyniki. Zaznaczamy, że Mistrzostwa Europy Par liczą aż 28 wyścigów.

O złoto było trudno, bo Polacy nie czuli się najlepiej na łotewskim torze. W trzecim starcie biało-czerwonych nasi rodacy wyraźnie polegli z Davidem Bellego, który do tego wyścigu był cieniem samego siebie. Taka strata oznaczała, że nasi zawodnicy musieli się powoli godzić z brakiem medalu z najcenniejszego kruszcu.

Żużel. O medale walczyli do ostatniej serii. Porażka Polaków

Praktycznie do ostatniego wyścigu bardzo długiego turnieju walczono o medale. Prym wiedli Duńczycy, Łotysze, Polacy i Brytyjczycy. Jasne było, że pozycja medalowe zostaną rozdane pomiędzy te zespoły.

Czesi z kolei wywalczyli medale dzięki genialnemu rezerwowemu. Adam Bednar wskoczył w trzeciej serii startów i był niepokonany do końca zawodów. To były genialne zawody Czecha! Jego nieomylność zaprowadziła naszych południowych sąsiadów do medalu.