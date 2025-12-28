Kluczowa decyzja Zmarzlika. Mistrz nie miał żadnych wątpliwości

Ryszard Kowalski to postać wyjątkowa w żużlowym środowisku. Jego klienci nieprzerwanie od ośmiu lat zdobywali mistrzowskie tytuły. To za sprawą Taia Woffindena, Artioma Łaguty, a przede wszystkim Bartosza Zmarzlika.

Niektórzy sugerowali Zmarzlikowi rozwód

Dorobek Kowalskiego jest doprawdy imponujący, choć w minionym sezonie niewiele zabrakło, aby Brady Kurtz wspierany przez tunera Ashleya Hollowaya pozbawił tronu Zmarzlika i jego mechanika. Było bardzo blisko. Polak tytuł zapewnił sobie dopiero w ostatnim wyścigu tegorocznego sezonu Grand Prix.

Żużlowiec Motoru Lublin zaufał jednak bezgranicznie stajni Kowalskich i nie zmienia tego nawet fakt, że od dłuższego czasu mówi się, że Zmarzlik wcale nie jest najszybszym zawodnikiem świata. I to po mimo, że na sprzęt wydaje z pewnością najwięcej na świecie. Bartosz stawia jednak na sprawdzoną współpracę, która z czasem mocno się zacieśniła. Przedstawiciele teamu Kowalskich są z mistrzem świata na najważniejszych imprezach sezonu.

Tak samo będzie w sezonie 2026. Zmarzlik nie zaplanował rewolucji w swoim parku maszyn. Nadal stawia na współpracę z Kowalskim. Tradycyjnie też zimą zakupi kilka nowych jednostek, które będzie testował już na wiosnę.

To będzie prawdziwa wojna technologiczna

Generalnie przyszły sezon zapowiada się ciekawie, bo inni tunerzy marzą o tym, aby przerwać dominację polskiego teamu. W środowisku już słychać głosy, że Holloway podejmie z Kurtzem ponownie próbę zdetronizowania Zmarzlika. Tuner spod Bydgoszczy intensywnie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mają dać jego klientowi przewagę.

Poza tym to nie tak, że w grze są tylko Kowalski i Holloway, bo w każdym roku pojawia się inny tuner, który też potrafi przygotować szybkie jednostki. Do czołówki wrócił po latach przerwy Peter Johns, który znów zyskuje przekonanie zawodników. Mocny powinien być tradycyjnie Flemming Graversen. Ciekawe też na co będzie stać Briana Kargera. Do cyklu Grand Prix wraca bowiem jego flagowy jeździec czyli Leon Madsen.

