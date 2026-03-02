Kłopoty polskiego klubu. Trener rozwiewa wątpliwości. "Zapewnia nas"

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Los Moonfin Malesy Ostrów zależy od stanu zdrowia jej liderów. Najpierw Chris Holder doznał wielu złamań w Australii, a następnie pojawiły się niepokojące doniesienia dotyczące Taia Woffindena. Według tych plotek Brytyjczyk miał wycofać się z Grand Prix. - Tai zapewnia nas, że będzie przygotowany do sezonu ligowego - przyznaje trener Tomasz Bajerski w Telewizji Proart. Szkoleniowiec klubu z Ostrowa wyznał, kiedy kibice poznają decyzję Woffindena ws. startów w cyklu.

Tai Woffinden otrzymał dziką kartę na Grand Prix, ale stan zdrowia może uniemożliwić jego start
Tai WoffindenMateusz BireckiEast News

Moonfin Malesa zakontraktowała na liderów drużyny byłych mistrzów świata po przejściach. Eksperci są zgodni, że jeśli tylko Tai Woffinden i Chris Holder będą w pełni dysponowani, to klub z Ostrowa może nawet awansować. Sęk w tym, że sezon jeszcze się nie zaczął, a obaj mają już problemy.

Woffinden dał słowo klubowi z Ostrowa

Kiedy w Europie trwa zima, to Holder standardowo wybrał się do Australii. Tam podczas jazdy złamał obojczyk oraz żebra. To zresztą nie pierwsza tak groźna kontuzja Australijczyka w ostatnich latach. Kibice zaczęli się więc martwić, bo wraz z kolejnymi urazami jego wartość sportowa zaczęła spadać.

Nieciekawie ma to wyglądać również w przypadku Taia Woffindena. Choć niedługo minie rok od makabrycznego wypadku w Rzeszowie, to Brytyjczyk nadal ma odczuwać skutki tej kraksy. - Chris złamał obojczyk i żebra w ubiegłym roku i na tym zakończyliśmy pecha. W nowy rok weszliśmy wszyscy cali i zdrowi. Tai zapewnia nas, że będzie przygotowany do sezonu ligowego - mówi Tomasz Bajerski.

To wtedy poznamy oficjalną decyzję Woffindena ws. Grand Prix

Ku zaskoczeniu większości kibiców Woffinden otrzymał na ten sezon stałą dziką kartę od organizatora Grand Prix. 3-krotny mistrz świata ma wrócić do cyklu jako stały uczestnik, choć ostatnie oficjalne zawody odjechał w czerwcu 2024 roku. Poza tym jest po bardzo poważnym wypadku i wielu urazach z tym związanych.

W środowisku pojawiły się plotki, że Brytyjczyk miał finalnie zrezygnować z jazdy w GP. Oficjalna decyzja niedługo ma ujrzeć światło dzienne. - Nie czytam tego, co się wypisuje. Wiele rzeczy w przestrzeni medialnej jest zmyślonych. Jeżeli chodzi o jego decyzję związaną ze startami w Grand Prix, takowej obecnie nie ma. Zostanie podana niedługo - kwituje szkoleniowiec Moonfin Malesy.

Zobacz również:

Piotr Baron, Emil Sajfutdinow
PGE Ekstraliga

Skończyli panowanie Motoru. Wybuchła euforia. Gwiazda zwraca uwagę na jedno

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Dwóch mężczyzn ubranych w sportowe stroje motocrossowe z licznymi logotypami sponsorów, obaj noszą czarne nakrycia głowy, okulary oraz sportowe kurtki, tło stanowią trybuny stadionu i ścianka z logotypami.
Tai Woffinden i Chris Holder zostali zakontraktowani na liderów Ostrovii.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
Zawodnik żużlowy w stroju klubowym z logo Ostrovii unosi zaciśniętą pięść, w tle tor oraz pozostali zawodnicy. W prawym górnym rogu okrągłe wstawienie drugiego mężczyzny w jasnej bluzy z kapturem i czapce z daszkiem.
Chris Holder i Tai Woffinden mają problemy ze zdrowiem przed startem sezonu 2026Łukasz TrzeszkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Upadający Tai Woffinden.
Upadający Tai Woffinden.Paweł Wilczyński/East NewsZdjęcia Paweł Wilczyński
DJB: : Kołtoń cytuje Włocha. Polak porównany do CR7. WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja