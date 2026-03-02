Moonfin Malesa zakontraktowała na liderów drużyny byłych mistrzów świata po przejściach. Eksperci są zgodni, że jeśli tylko Tai Woffinden i Chris Holder będą w pełni dysponowani, to klub z Ostrowa może nawet awansować. Sęk w tym, że sezon jeszcze się nie zaczął, a obaj mają już problemy.

Woffinden dał słowo klubowi z Ostrowa

Kiedy w Europie trwa zima, to Holder standardowo wybrał się do Australii. Tam podczas jazdy złamał obojczyk oraz żebra. To zresztą nie pierwsza tak groźna kontuzja Australijczyka w ostatnich latach. Kibice zaczęli się więc martwić, bo wraz z kolejnymi urazami jego wartość sportowa zaczęła spadać.

Nieciekawie ma to wyglądać również w przypadku Taia Woffindena. Choć niedługo minie rok od makabrycznego wypadku w Rzeszowie, to Brytyjczyk nadal ma odczuwać skutki tej kraksy. - Chris złamał obojczyk i żebra w ubiegłym roku i na tym zakończyliśmy pecha. W nowy rok weszliśmy wszyscy cali i zdrowi. Tai zapewnia nas, że będzie przygotowany do sezonu ligowego - mówi Tomasz Bajerski.

To wtedy poznamy oficjalną decyzję Woffindena ws. Grand Prix

Ku zaskoczeniu większości kibiców Woffinden otrzymał na ten sezon stałą dziką kartę od organizatora Grand Prix. 3-krotny mistrz świata ma wrócić do cyklu jako stały uczestnik, choć ostatnie oficjalne zawody odjechał w czerwcu 2024 roku. Poza tym jest po bardzo poważnym wypadku i wielu urazach z tym związanych.

W środowisku pojawiły się plotki, że Brytyjczyk miał finalnie zrezygnować z jazdy w GP. Oficjalna decyzja niedługo ma ujrzeć światło dzienne. - Nie czytam tego, co się wypisuje. Wiele rzeczy w przestrzeni medialnej jest zmyślonych. Jeżeli chodzi o jego decyzję związaną ze startami w Grand Prix, takowej obecnie nie ma. Zostanie podana niedługo - kwituje szkoleniowiec Moonfin Malesy.

Tai Woffinden i Chris Holder zostali zakontraktowani na liderów Ostrovii. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Chris Holder i Tai Woffinden mają problemy ze zdrowiem przed startem sezonu 2026 Łukasz Trzeszkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Upadający Tai Woffinden. Paweł Wilczyński/East News Zdjęcia Paweł Wilczyński

