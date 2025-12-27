Kłopoty Igi Świątek. Polka w tarapatach. Kolejny raz może przegrać

Za dwa tygodnie poznamy Najlepszego Sportowca Polski 2025 roku w ramach 91. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". W Teatrze Wielkim w Warszawie spotkają się najlepsi z najlepszych. Ponownie jednym z faworytów do zwycięstwa jest Bartosz Zmarzlik.

Zmarzlik może wykorzystać chwilowy kryzys Świątek

Jak wyliczyli bukmacherzy, Zmarzlik ma być największym rywalem Igi Świątek. Dla Polki nie był to łatwy rok, ale i tak prowadzi w notowaniach. Tenisistka największy kryzys przeżywała w pierwszym półroczu. Świątek nie potrafiła dojść do finału i choć kilka przegranych półfinałów to nie był wcale najgorszy rezultat, ekspertów frapował jej styl gry.

Przełamanie nastąpiło dopiero w drugiej części 2025 roku, kiedy najpierw zagrała w meczu o tytuł na nielubianej dotąd trawie w Bad Homburg, a następnie zwyciężyła Wimbledon. Gdyby Świątek się nie obudziła, to Zmarzlik najpewniej miałby jeszcze większe szanse na drugie zwycięstwo w historii.

Zmarzlik z szóstym złotem, za rok może ustanowić nowy rekord

Za Polakiem przemawia jednak kolejny w kolekcji tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu. Zmarzlik tym razem miał naprawdę godnego rywala, który dotrzymywał mu kroku do samego końca cyklu. Finalnie pokonał Brady'ego Kurtza zaledwie jednym punktem, a o wszystkim zdecydował ostatni wyścig w duńskim Vojens.

Zmarzlik wyrównał tym samym rekord sześciu tytułów ustanowiony wcześniej przez Ivana Maugera i Tony'ego Rickardssona. Polak dotarł tam, gdzie inni jego rodacy mogą tylko pomarzyć. Jeśli nic się nie zmieni, to za rok będzie samodzielnym rekordzistą z siedmioma złotymi medalami.

Kibice pytają: Dlaczego nie ma Dudka?

Niektórzy jednak burzą się, że w stawce jest tylko jeden żużlowiec. Ich zdaniem na liście powinien pojawić się także Patryk Dudek. Jeśli nie w TOP10, to właśnie we wstępnej, na której widnieje 25 nazwisk. W końcu to Dudek sięgnął po indywidualne mistrzostwo Polski i Europy oraz odebrał drużynie Zmarzlika złoto w ramach rozgrywek PGE Ekstraligi, najlepszej żużlowej ligi świata.

Te porażki Zmarzlika mogą mieć spore znaczenie w tym, jak kibice żużla odbiorą miniony sezon. Szczególnie, że reprezentacja Polski ponownie nie wygrała finału Speedway of Nations, choć turniej odbywał się na Motoarenie w Toruniu, a w rywalizacji wystąpił duet Zmarzlik-Dudek. W ten sposób, z racji skali popularności danego sportu, Zmarzlik być może będzie zmuszony po raz trzeci uznać wyższość Świątek, lecz podium tak czy inaczej będzie dla niego ogromnym sukcesem.

Lista nominowanych w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski 2025:

1. Agata Barwińska (żeglarstwo)

2. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski (wioślarstwo)

3. Krzysztof Chmielewski (pływanie)

4. Zuzanna Cieślar (szermierka)

5. Agata Kaczmarska (boks)

6. Anna Puławska i Martyna Klatt (kajakarstwo)

7. Agnieszka Korneluk (siatkówka)

8. Aleksandra Król-Walas (snowboard)

9. Robert Kubica (automobilizm)

10. Wilfredo Leon (siatkówka)

11. Robert Lewandowski (piłka nożna)

12. Kamil Majchrzak (tenis)

13. Natalia Maliszewska (short track)

14. Miko Marczyk (automobilizm)

15. Aleksandra Mirosław (wspinaczka)

16. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (kolarstwo)

17. Ewa Pajor (piłka nożna)

18. Mateusz Ponitka (koszykówka)

19. Aneta Rygielska (boks)

20. Władimir Siemirunnij (łyżwiarstwo szybkie)

21. Julia Szeremeta (boks)

22. Iga Świątek (tenis)

23. Bartosz Zmarzlik (żużel)

24. Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie)

25. Maria Żodzik (lekkoatletyka)

Bartosz Zmarzlik Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Iga Świątek via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Podsumowanie roku 2025 w wykonaniu reprezentacji Polski siatkarek Polsat Sport