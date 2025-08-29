Kłopoty gwiazdy Stali Gorzów. To ostatni dzwonek

Anders Thomsen miał fatalny początek sezonu. Reprezentant Gezet Stali nie tylko zawodził w PGE Ekstralidze, ale także w cyklu Grand Prix. Do tego momentu Thomsen ani razu nie wszedł do finału pojedynczej rundy.

Żużel. Grand Prix Polski we Wrocławiu to ostatnia deska ratunku dla Thomsena

Anders Thomsen traci 13 punktów do siódmego miejsca, gwarantującego utrzymanie w cyklu Grand Prix. Na domiar złego Duńczyk nie wywalczył bezpośredniego awansu do przyszłorocznego cyklu w Grand Prix Challenge, zajmując w Holsted szóstą pozycję. Bliski utrzymania w cyklu Grand Prix jest Andrzej Lebiediew, który potencjalnie zrobi prezent Michaelowi Jepsenowi Jensenowi. Thomsen jest drugi w kolejce oczekujących. By Thomsen wszedł do Grand Prix, musieliby utrzymać się w cyklu i Lebiediew, i Kubera.

Thomsen z kolei ostatnim meczem z Włókniarzem Częstochowa pokazał, że jest w genialnej dyspozycji, zdobywając 17 punktów. Jego dyspozycja była na tyle dobra, że włodarze Włókniarza zdecydowali się oprotestować silnik Duńczyka, który nie przyniósł skutku.

Dla Andersa Thomsena sobotnie Grand Prix Polski we Wrocławiu to ostatni dzwonek, by rzucić rękawicę i walczyć o miejsce gwarantujące dalsze starty w cyklu Grand Prix.

Żużel. Tak źle w duńskim żużlu nie było już dawno

Obecnie żaden z zawodników reprezentacji Danii nie zajmuje miejsca gwarantującego utrzymanie w cyklu Grand Prix na kolejny sezon. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce co prawda w zeszłym sezonie, ale tylko dlatego, że Mikkel Michelsen wypadł z dwóch rund kończących mistrzowskie zmagania. Gdyby nie kontuzja z pewnością można stwierdzić, że utrzymałby się w cyklu.

Ostatni raz w 2021 roku żaden z reprezentantów Danii nie uplasował się w czołowej szóstce, dającej utrzymanie w żużlowych mistrzostwach świata. Za rok tylko Leon Madsen ma zapewnione miejsce w cyklu GP. Trudno powiedzieć, czy inny z reprezentantów Danii otrzyma stałą dziką kartę.

Martin Vaculik i Anders Thomsen Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Anders Thomsen Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Max Fricke i Anders Thomsen w trakcie IMME w Łodzi Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Igor Milicić: My też mamy wiele gwiazd, choć może nie za takie miliony. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport