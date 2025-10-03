Trener reprezentacji Polski niemal w ostatniej chwili dokonał zmiany w składzie na piątkowy finał Speedway of Nations 2. Wiktora Przyjemskiego, czyli lidera kadry juniorów, zastąpił Maksymilian Pawełczak. 16-latek dopiero co debiutował w rozgrywkach ligowych, robiąc na wszystkich tak ogromne wrażenie, że Rafał Dobrucki nie zastanawiał się ani chwili dłużej, by go powołać.

Groźny wypadek Ratajczaka z Karlssonem, Polak wyraźnie cierpiał

Pawełczak już w gonitwie otwarcia rozstawiał rywali po kątach, przechodząc z drugiej na pierwszą pozycję. Ta sztuka nie udała się Damianowi Ratajczakowi, który pomimo odważnej postawy musiał zadowolić się trzecią lokatą. Wychowanek leszczyńskiej Unii musiał się przedzierać także w kolejnym wyścigu. W nim na swoje nieszczęście zahaczył o Rasmusa Karlssona i obaj zawodnicy polecieli prosto w bandę na wejściu w ostatni wiraż trzeciego okrążenia.

Arbiter postanowił wykluczyć Ratajczaka. Ten wyraźnie narzekał na ból, lecz udał się do parku maszyn o własnych siłach. W powtórce Pawełczak zwyciężył z dużą przewagą, jednakże to Szwedzi wyszli górą z tego starcia w rezultacie 5:4. To wszystko z racji tego, że punktacja premiuje jazdę parową, więc teoretyczny remis zawodników z miejsc 2 i 3 jest premiowany był dodatkową zdobyczą. Ta w każdym z biegów wyglądała następująco: 4, 3, 2 i 0.

Kłopoty reprezentantów Polski, "wielbłąd" sędziowski w Toruniu

Jak się później okazało, Ratajczak więcej razy na tor już nie wyjechał, rezygnując z uczestnictwa w dalszej części zawodów. W jego miejsce wskoczył Antoni Kawczyński, który na dzień dobry przyjechał na ostatniej pozycji. Polacy przegrali w ten sposób z reprezentacją Niemiec, bowiem Norickowi Bloedornowi nie dał rady Pawełczak. Nawet pomimo zwycięstwa z Czechami sytuacja wyglądała nieciekawie. Naszym reprezentantom w pewnej chwili groził nawet brak miejsca na podium.

W międzyczasie doszło do ogromnego skandalu. Sędzia Aleksander Latosiński najpierw niesłusznie wykluczył Mikkela Andersena, uznając go winnym wypadku Tate'a Zischke, by w powtórce nie wykluczyć żadnego z trzech pozostałych żużlowców, mimo że nikt z tego grona nie pojawił się w wyznaczonym czasie pod taśmą. Wszyscy zawodnicy podjechali pod nią dosłownie kilka sekund po upłynięciu czasu na zegarze.

Polacy wylądowali poza podium mistrzostw świata

Żeby tego było mało, w piątej serii startów wykluczono Kawczyńskiego właśnie za przekroczenie czasu. Osamotniony Pawełczak co prawda wygrał, ale drużynowo przegraliśmy 4:5 z Australią. Nie tylko złoto, ale jakikolwiek medal coraz bardziej odjeżdżał biało-czerwonym. Przed ostatnią serią byli czwarci i o wszystkim decydował ostatni bieg. W nim nasi reprezentanci dali radę Nagelowi, ale na Andersena nie starczyło już sił. Tym samym 5 punktów to było za mało, żeby zdobyć chociaż brąz. Polacy wylądowali poza podium.

Wyniki Speedway of Nations 2 w Toruniu:

I - Reprezentacja Niemiec - 39:

7. Norick Bloedorn (4, 4, 4, 3*, 4, 3, 2)

8. Mario Hausl (2, 2, 2, 4, 2, 0, 3)

20. Hannah Grunwald - nie startował

II - Reprezentacja Danii - 38:

9. Bastian Pedersen 4+1 (2*, 2, -, -, -, -, -)

10. Mikkel Andersen 21 (3, 4, w, 4, 4, 2, 4)

21. Villads Nagel 13+1 (4, 2, 3*, 4, 0)

III - Reprezentacja Australii - 37:

5. Mitchell McDiarmid 19+1 (3*, -, 3, 4, 3, 2, 4,)

6. Tate Zischke 18 (4, 3, 2, 2, 2, 3, 2)

19. James Pearson 0 (0)

IV - Reprezentacja Polski - 35:

1. Maksymilian Pawełczak 24 (4, 4, 3, 2, 4, 4, 3)

2. Damian Ratajczak 2 (2, w, -, -, -, -, -)

17. Antoni Kawczyński 9+1 (0, 4, w, 3*, 2)

Reprezentacja Czech - 31:

11. Adam Bednar (4, 4, 4, 3, 4, 4, 4)

12. Jan Jenicek (0, 2, 2, -, 0, 0, 0)

22. Jaroslav Vanicek (0)

Reprezentacja Szwecji - 28:

13. Casper Henriksson 15 (0, 3, 4, 3, 3, 2, 0)

14. Rasmus Karlsson 7 (3, 2, d, -, 2, -, -)

23. Erik Persson 6 (0, 3, 3)

Reprezentacja Wielkiej Brytanii - 26:

3. Dan Thompson 23 (3, 3, 3, 3, 3, 4, 4)

4. Luke Harrison 3+1 (0, -, 0, -, -, 0, 3*)

18. Luke Killeen 0 (0, 0, 0)

Reprezentacja Łotwy - 18:

15. Nikita Kaulins 11 (2, 3, 2, 2, 2, d, 0)

16. Artiom Juhno 7 (0, -, 3, 0, -, 2, 2)

24. Damir Filimonow 0 (0, 0)

